167 νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού ΚΕΝ Καλαμάτας

Ενημερωτική ομιλία για τη δωρεά μυελού των οστών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού ΚΕΝ Καλαμάτας.

Κλιμάκιο του Νοσοκομείο Καλαμάτας με επικεφαλής τον ιατρό αιματολόγο, διευθυντή της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας Γιάννη Αδαμόπουλο ενημέρωσε τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών, ενώ ακολούθησε ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος.

“Η ζωή δεν αγοράζεται, χαρίζεται. Ολοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την λευχαιμία παρελθόν. Και να δωρίσουμε την ευκαιρία για ζωή”, επισήμανε ο κ. Αδαμόπουλος.

Το σημαντικό είναι πως 167 νέοι εθελοντές δότες γράφτηκαν στην Ελληνική και παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την εθελοντική συνείδηση, την ανθρωπιά και το αλτρουισμό των νέων.

“Είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπόρεσα να δώσω ελπίδα σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Που έχει ανάγκη το υψηλότερο αγαθό, την ίδια του τη ζωή”, είπε ο Γιώργος που είναι δότης μυελού.

Στη προσπάθεια αυτή συμμετείχαν η διευθύντρια της σχολής ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Καλαμάτας Μαρία Γκούζου, οι απόφοιτες της σχολής, Δ. Κονταξης, Κ. Λίβα, Π. Παναγοπούλου και Κ. Σαμπαζιώτη, ο νοσηλευτής της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας Ευάγγελος Χαχής, ενώ πολύτιμη ήταν και η παρουσία των εθελοντών νοσηλευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κ. Γκάτσου, Μ. Τσέλα και Π. Μπάρδη).

Το κλιμάκιο του Νοσοκομείου Καλαμάτας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον διοικητή του ΚΕΝ Καλαμάτας Γεώργιο Χαρίτο και τα στελέχη του στρατοπέδου.