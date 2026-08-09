Ξεκίνησε ο τρύγος της σταφίδας: Καλή χρονιά για τα αμπέλια της Τριφυλίας

Ξεκίνησε τις ημέρες αυτές και θα εντατικοποιηθεί τις επόμενες ο τρύγος στην περιοχή της Τριφυλίας.

Η αρχή έγινε από τις λιγοστές σταφίδες που έχουν μείνει στη περιοχή σε σχέση με το παρελθόν και θα συνεχιστεί με τα οινοποιήσιμα σταφύλια, όπου εδώ υπάρχει ενδιαφέρον από τους παραγωγούς. Μιας και στα αμπέλια αρκετοί παραγωγοί έχουν προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις, ενώ λειτουργούν και αρκετά οινοποιία με εξαιρετικά κρασιά.

Η χρονιά, όπως επισημαίνει ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές, αν και ξεκίνησε με δυσκολίες λόγω των βροχών της Άνοιξης, εξελίχθηκε πολύ καλά, με καλές παραγωγές και χωρίς προβλήματα. Αυτό οφείλεται, όπως υπογραμμίζει, και στην εμπειρία των καλλιεργητών.

Για το πώς έχει εξελιχθεί η χρονιά ο κ. Τσολονδρές σημείωσε: «Η χρονιά αν και ξεκίνησε με ερωτηματικά και αμφιβολίες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων της Άνοιξης έχει εξελιχτεί πολύ καλά. Τα στοιχεία που παίρνουμε από παραγωγούς σε όλη τη περιοχή μας, ειδικότερα στην οινοπαραγωγική ζώνη, Χριστιάνοι, Μουζάκι, Πύργος, Αμπελόφυτο, είναι πολύ καλά. Οι παραγωγοί μας είναι πολύ έμπειροι, παρακολουθούν τακτικά τα χωράφια τους και αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα επεμβαίνουν με τα αντίστοιχα σωστά εφόδια που μας δίνει η τεχνολογία, ψεκάζοντας με τα καλύτερα σκευάσματα σε συνεργασία πάντα με τους ιδιώτες γεωπόνους συνεργάτες τους. Εξελίσσεται πολύ καλά η παραγωγή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα από μυκητολογικές ασθένειες, ούτε από περονόσπορο, από βοτρύτη, ή από ωίδιο. Αν και αντίθετα μαθαίνουμε ότι σε κάποιες άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού έχουν προβλήματα, αυτό δημιουργεί έμμεσα και κάποιες ελπίδες για μια καλή τιμή στο προϊόν. Οι παραγωγοί μας κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα και αξίζει αυτό το ποιοτικό προϊόν που το εμπιστεύονται ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις παρασκευής ούζου επώνυμες. Αυτό λέει πάρα πολλά.

Επίσης θετικό είναι ότι έχουμε πολύ αξιόλογα και από πλευράς επένδυσης και εξοπλισμού οινοποιεία, τα οποία απορροφούν σε τοπικό επίπεδο πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής».

Επισήμανε ότι αναδιαρθρώσεις με ελληνικές ποικιλίες στα αμπέλια της περιοχής τα τελευταία χρόνια, έχουν σταθεροποιήσει την καλλιέργεια.

«Για το σταφύλι το οινοποιήσιμο υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον, παλιότερα είχαμε εκριζώσεις, τώρα αντίθετα υπάρχει σχετική ανάκαμψη και ζητάνε με το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και της αναμπέλωσης πολύ περιοχή να ξαναβάλουν και το πολύ ευχάριστο είναι ότι βάζουν ελληνικές παραδοσιακές ποικιλίες. Έτσι τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό η καλλιέργεια του σταφυλιού για οινοποίηση.

Στην περιοχή έχουμε ποιοτικά κρασιά. Αλλά και οι παραγωγοί φροντίζουν, παλιά γέρικα μη αποδοτικά αμπέλια και τα αντικαθιστούν με πολύ ωραίες ποικιλίες παραγωγικές και με μεγάλη ικανότητα διάθεσης στην αγορά».

Τόνισε ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα η καλλιέργεια σταφίδας που άλλοτε κυριαρχούσε στη περιοχή.

«Αυτό που έχει μεν σταθεροποιηθεί, αλλά είναι πολύ χαμηλά είναι η σταφίδα, που εδώ και πολλά χρόνια η οικονομική της απαξίωση οδήγησε πολλούς καλλιεργητές να την εκριζώσουν. Και είτε να στραφούν στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων σταφυλιών, είτε να φυτέψουν τα χωράφια τους με ελιές. Είναι κρίμα μια καλλιέργεια που για χρόνια πολλά κράτησε τη περιοχή και ιστορικά είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, που χαρακτήρισε για χρόνια τη περιοχή μας να έχει φτάσει σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα καλλιέργειας. Παλιά λεγόταν ο μαύρος χρυσός,δυστυχώς σήμερα είναι δύσκολες οι προοπτικές ανάκαμψης του, αλλά τουλάχιστον στα αμπέλια οινοποίησης είναι νέοι άνθρωποι που συνεχίζουν με μεράκι».

Σημείωσε τέλος ο κ. Τσολονδρέςότι η ξεκίνησε ο τρύγος με τις σταφίδες και θα ολοκληρωθεί αρχές Οκτωβρίου με τις όψιμες ποικιλίες σταφυλιών.

«Ο τρύγος έχει ξεκινήσει από τη σταφίδα στη περιοχή της Χώρας και θα εντατικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Μεγάλος εχθρός για τη σταφίδα αυτή τη περίοδο είναι η βροχή αν βρει το προϊόν στην αποξήρανση, που θα κάνει τους παραγωγούς να τρέχουν να σκεπάσουν τα αλώνια, αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Αλλά από ότι δείχνουν τα καιρικά προγνωστικά τις επόμενες 10-15 μέρες δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.

Τα αμπέλια θα ξεκινήσουν περίπου σε μια εβδομάδα, ανάλογα τις ποικιλίες, κάποιες είναι πιο πρώιμες κάποιες πιο όψιμες και αν όλα πάνε καλά μέχρι 10 Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή όλων των ποικιλιών σε όλες τις περιοχές».

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