Χωρίς ασθενοφόρο το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Μάλιστα ένα άλλο ασθενοφόρο που δόθηκε προσωρινά για να καλύψει τις ανάγκες, βρίσκεται στο συνεργείο για επισκευές, μιας και είναι σε κακή κατάσταση.

Εκκληση από την "Γαία" για άμεση αντικατάσταση

Η ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας “ΓΑΙΑ” με ανάρτησή της κρούει των κώδωνα του κινδύνου και ζητεί άμεσα να αντικατασταθεί το ασθενοφόρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά “ας μην περιμένουμε να θρηνήσουμε για να κινητοποιηθούμε”.

Η ανάρτηση των εθελοντών της “Γαία” έχει τίτλο “Δεν μπορούμε να περιμένουμε ξανά χρόνια” και αναφέρει:

“Ένα γεγονός που συνέβη πριν λίγες ημέρες φέρνει ξανά στην επιφάνεια ένα ζήτημα που αφορά όλους μας και μας προβληματίζει ιδιαίτερα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και ίσως καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αυτό είναι το σημαντικότερο...

Όμως, από εκείνη τη στιγμή, η περιοχή μας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου δεν διαθέτει πλέον το δικό του αξιόπιστο ασθενοφόρο.

Ως προσωρινή λύση έχει διατεθεί ένα άλλο ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα πότε θα είναι και πάλι διαθέσιμο.

Και αυτό μας δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ερώτημα:

Θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή;

Πριν από λίγα χρόνια, όλοι θυμόμαστε τον αγώνα που χρειάστηκε να γίνει για να αποκτήσει το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο.

Χρειάστηκαν προσπάθειες, παρεμβάσεις, υπομονή και πολλά χρόνια αναμονής.

Και όταν τελικά το αποκτήσαμε, πιστέψαμε ότι ένα βασικό πρόβλημα για την υγειονομική κάλυψη της περιοχής είχε λυθεί.

Σήμερα, όμως, το ασθενοφόρο αυτό δεν υπάρχει πλέον.

Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή που η περιοχή μας περίμενε χρόνια για να αποκτήσει ένα αξιόπιστο ασθενοφόρο.

Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε φυσιολογικό το να καλύπτεται μια ολόκληρη περιοχή με ένα παλιό και προβληματικό όχημα, περιμένοντας πότε θα επισκευαστεί.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε να συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό για να αντιληφθούμε όλοι πόσο κρίσιμη είναι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ασθενοφόρου. Γιατί στο επείγον περιστατικό δεν υπάρχει “θα δούμε”. Δεν υπάρχει “όταν επισκευαστεί”. Υπάρχει μόνο ο χρόνος. Και πολλές φορές, ο χρόνος είναι ζωή.

Ως ΓΑΙΑ, δεν θέλουμε να αντιπαρατεθούμε με κανέναν. Δεν θέλουμε να καταλογίσουμε ευθύνες. Θέλουμε όμως να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς -την Πολιτεία, την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας και κάθε άλλο υπεύθυνο φορέα- να αντιμετωπίσουν το ζήτημα άμεσα και ουσιαστικά.

Να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό ένα καινούργιο, σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο για το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Η περιοχή μας το δικαιούται.

Οι μόνιμοι κάτοικοι το δικαιούνται.

Οι ηλικιωμένοι μας το δικαιούνται.

Οι οικογένειές μας το δικαιούνται.

Οι χιλιάδες επισκέπτες και παραθεριστές που βρίσκονται κάθε χρόνο στη Δυτική Μάνη το δικαιούνται.

Και πάνω απ’ όλα:

Κάθε άνθρωπος που μπορεί αύριο να χρειαστεί ένα ασθενοφόρο το δικαιούται.

Ας μην περιμένουμε να θρηνήσουμε για να κινητοποιηθούμε.

Ας κινητοποιηθούμε τώρα.

Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου χρειάζεται ένα νέο ασθενοφόρο. Και το χρειάζεται άμεσα”.