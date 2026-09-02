Νέο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο στην Καλαμάτα

Το συνέδριό φιλοδοξεί να παρέχει ό,τι νεότερο σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τους ΚαρδιοΝεφρομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, με έμφαση στην τεκμηριωμένη γνώση και στην συνεπαγόμενη ορθή κλινική πράξη.

Όπως κάθε χρόνο στην τελετή έναρξης αύριο Πέμπτη στις 6.45 μ.μ.

θα απονεμηθεί σε ένα ιατρό με εξέχουσα κοινωνική δράση, το τιμητικό βραβείο «Albert Schweitzer» .

Για το 2026 το βραβείο θα δοθεί στον καθηγητή Γ. Δημητριάδη, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας-Μεταβολικών Παθήσεων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Στην τελετή έναρξης θα παρευρεθούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο εντεταλμένος σύμβουλος Τομέα Δημόσιας Υγείας, Περιφέρεια

Πελοποννήσου Χρυσοβαλάντης Μέλλος, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Φάβας και το μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Δαμιανός Τσιλιβαράκης.

Παράλληλα με τις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν:

- Η ετήσια Ημερίδα Νοσηλευτικής (έτος 16ο) με θέμα «Επίκαιρα Θέματα στη Σύγχρονη Νοσηλευτική Επιστήμη» .

Διαδικτυακή Ημερίδα (Δωρεάν παρακολούθηση).

Έναρξη στις 09.45 π.μ.

- Εκδήλωση Κοινού - Ενημερωτική Διαδραστική Ημερίδα με θέμα: «Σακχαρώδης διαβήτης - Αρτηριακή υπέρταση - Δυσλιπιδαιμία - Παχυσαρκία: Βασικοί Παράγοντες Κινδύνου Καρδιαγγειακών Νοσημάτων - Πρόληψη και Αντιμετώπιση»

Hotel Elite, Καλαμάτα στις 19.00 μ.μ. (ελεύθερη είσοδος).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία» και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν διακεκριμένοι επαγγελματίες υγείας από το χώρο της Καρδιομεταβολικής Ιατρικής και της Διατροφής .

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης θα απευθύνουν χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Φάβας, το μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Δαμιανός Τσιλιβαράκης και η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία» Αθανασία Καρούνου.