Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στη Βάλτα

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη Βάλτα από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάλτας.

Οι Κινητές Μονάδες Υγείας θα βρεθούν στη Βάλτα στις 25 Σεπτεμβρίου στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οι παρεχόμενες ιατρικές εξετάσεις είναι, μέτρηση αρτηριακής πίεσης , μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ). Σημειώνεται πως κατόπιν ιατρικής εκτίμησης, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον μετρήσεις με συσκευές άμεσης ανάλυσης (POC) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εξεταζόμενου. Παράλληλα θα παρέχεται ενημέρωση για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων.

Η δράση είναι ανοιχτή για όλους και σκοπός της είναι η πρόληψη και η ενημέρωση. Όσοι προσέρχονται θα πρέπει να έχουν μαζί τον ΑΜΚΑ.

Τέλος σημειώνεται πως για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας οι οποίοι αδυνατούν να μετακινηθούν σε δημόσιες δομές υγείας, παρέχεται η δυνατότητα κατοίκων επισκέψεων από τις ΚΟΜΥ, κατόπιν προγραμματισμού μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135 που λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι.

Κ.Μπ.