Τζαμουράνης και Οικονομάκος ζητούν ενημέρωση και απαντήσεις: Εντονη ανησυχία για τα αντιπλημμυρικά έργα

Οι επικεφαλής των παρατάξεων «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Τζαμουράνης, και «Λαϊκή Συσπείρωση», Δημήτρης Οικονομάκος, καταθέτουν ξεχωριστές παρεμβάσεις, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία των έργων, τις εκκρεμότητες που παραμένουν και το κατά πόσο ο Δήμος είναι σήμερα επαρκώς θωρακισμένος απέναντι σε νέα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η συζήτηση αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 3 το μεσημέρι.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επισημαίνει ότι, μία δεκαετία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση σημαντικών αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στον Δήμο Καλαμάτας.

Μεταξύ άλλων, ζητεί ενημέρωση για την τύχη των έργων που, όπως αναφέρει, έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια στη Θουρία και στον Αντικάλαμο, καθώς και για το εάν υπάρχει σχεδιασμός για τη συνέχιση ή την ολοκλήρωσή τους.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα εάν υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός για την εκτέλεση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές που είχαν πληγεί περισσότερο το 2016. Στην παρέμβασή του αναφέρει χαρακτηριστικά την οδό Γλαύκου, την οδό Βαγγέλη Δράκου, τον Καραμπογιά, το ρέμα των Αγίων Θεοδώρων στη Θουρία, το Πήδημα και την περιοχή του Αεροδρομίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην καθημερινή συντήρηση των υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Ο κ. Τζαμουράνης ζητεί να διευκρινιστεί εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι καθαρισμοί ρεμάτων, φρεατίων και άλλων επικίνδυνων σημείων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος προβλημάτων σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Το ίδιο ζήτημα, με πιο συνολική αναφορά στην κατάσταση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου, φέρνει προς συζήτηση και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος.

Στο θέμα που καταθέτει στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο «10 χρόνια από τις φονικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016 – Η κατάσταση και η επάρκεια της αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Καλαμάτας σήμερα», ζητεί ουσιαστικά να γίνει αποτίμηση της σημερινής εικόνας και του βαθμού προστασίας του Δήμου απέναντι σε αντίστοιχα φαινόμενα.

Οι δύο παρεμβάσεις, παρά τις διαφορετικές διατυπώσεις τους, συγκλίνουν έτσι σε ένα κοινό ερώτημα: ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα των αντιπλημμυρικών έργων και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις περιοχές που εξακολουθούν να θεωρούνται ευάλωτες.

Δέκα χρόνια μετά τις πλημμύρες του 2016, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στα έργα που παραμένουν σε εκκρεμότητα όσο και στις παρεμβάσεις πρόληψης και συντήρησης που απαιτούνται για την καλύτερη θωράκιση της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των έργων, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και τον προγραμματισμό που υπάρχει για το επόμενο διάστημα.

Τ.Αν.