Εκτακτα μέτρα για το ελαιόλαδο: Ιταλικό αίτημα στήριξης στις Βρυξέλλες

Το αίτημα τέθηκε από την ιταλική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις 28 Σεπτεμβρίου, καθώς η Ρώμη επικαλείται μεγάλη πτώση των τιμών παραγωγού, αυξημένα αποθέματα, προβλήματα ρευστότητας και κόστος παραγωγής που παραμένει υψηλό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιταλική παρέμβαση, μετά τις πολύ υψηλές τιμές της διετίας 2023-2024 οι τιμές παραγωγού άρχισαν να υποχωρούν από το δεύτερο μισό του 2025 και η πτώση επιταχύνθηκε μέσα στο 2026. Σε ορισμένες σημαντικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ιταλίας ξεπερνά το 50%.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα αποθέματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στις ιταλικές δεξαμενές λίγο πριν από την είσοδο της νέας παραγωγής στην αγορά.

Στις 31 Ιουλίου τα καταγεγραμμένα αποθέματα ελαιολάδου στην Ιταλία ανέρχονταν σε 233.377 τόνους, αυξημένα κατά 43,9% σε σχέση με την ίδια ημερομηνία του 2025. Σχεδόν το 80% της ποσότητας ήταν εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Από τα αποθέματα εξαιρετικά παρθένου, 108.299 τόνοι ήταν ιταλικής προέλευσης και αντιστοιχούσαν στο 58,4% της συνολικής ποσότητας της συγκεκριμένης κατηγορίας. Το ελαιόλαδο προέλευσης άλλων χωρών της ΕΕ αντιπροσώπευε το 29,9%.

Το μεγαλύτερο απόθεμα βρίσκεται στην Απουλία, όπου στις δεξαμενές παρέμεναν 73.559 τόνοι, δηλαδή σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου της χώρας.

Το πρόβλημα για την ιταλική αγορά είναι ότι η νέα συγκομιδή ξεκινά ενώ σημαντικές ποσότητες της προηγούμενης παραγωγής παραμένουν αδιάθετες. Παράλληλα, ελαιοτριβεία και επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις αγορές της νέας περιόδου.

Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη χρησιμοποίηση της Γεωργικής Αποθεματικής, του μηχανισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών στις αγροτικές αγορές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εγκριθεί ειδική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ιταλική ελαιοκομία. Το αίτημα βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης και μένει να φανεί εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρήσει ότι οι συνθήκες δικαιολογούν έκτακτη παρέμβαση.

Οι εξελίξεις στην Ιταλία έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία, καθώς η γειτονική χώρα αποτελεί βασικό προορισμό του ελληνικού χύμα ελαιολάδου.

Η συσσώρευση αποθεμάτων και τα προβλήματα ρευστότητας μπορούν να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιταλικών επιχειρήσεων να προχωρήσουν άμεσα σε μεγάλες αγορές από το εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις για μειωμένη νέα ιταλική παραγωγή μπορούν να αυξήσουν τις ανάγκες για εισαγωγές όσο προχωρά η περίοδος.

Η εξέλιξη των ιταλικών αποθεμάτων και η απόφαση των Βρυξελλών για το αίτημα της Ρώμης αποτελούν έτσι δύο από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεκινά η εμπορία της νέας παραγωγής και στην Ελλάδα.