5-7 Σεπτεμβρίου η έκθεση "FILIATRA AgroVision 2025"

Σύμφωνα με την ανακοίνωσης της Οργανωτικής Επιτροπής «Η αγροτική έκθεση " FILIATRA AgroVision" έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία στους εκθέτες να παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις καινοτομίες και τις υπηρεσίες τους στο ευρύ κοινό. Φέτος, περισσότερες από 40 επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν, αναδεικνύοντας την πλούσια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα.

Ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν την έκθεση και να ανακαλύψουν τις νέες τάσεις και προοπτικές του αγροτικού τομέα. Η " FILIATRA AgroVision " είναι η ιδανική ευκαιρία για δικτύωση και ενημέρωση για τα τελευταία προϊόντα και τις καινοτόμες πρακτικές.Η σπουδαιότητα της αγροτικής έκθεσης Φιλιατρά "Agrovision" είναι αναγνωρίσιμη από όλους τους συμμετέχοντες. Αποτελεί μία καθολική πλατφόρμα και ένα σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα, τους ερευνητές, τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα του αγροτικού τομέα, να ανταλλάξουν γνώμες και εμπειρίες και να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο. Η " FILIATRA AgroVision " δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για την προβολή προϊόντων, αλλά και μια πλατφόρμα για ανάπτυξη συνεργασιών και καινοτομίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της γεωργίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, θα διοργανωθούν ειδικές ημερίδες και συζητήσεις με θεματολογία που αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στην αγροτική τεχνολογία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας. Η συμμετοχή των επιστημόνων και των φορέων της αγροτικής πολιτικής θα εμπλουτίσει τις συζητήσεις και θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες στους παρευρισκόμενους.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι παράλληλες ενημερωτικές ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της έκθεσης, σε συνεργασία με τον διευθυντή της ΔΑΟΚ, Αντώνη Παρασκευόπουλο, καθώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ομιλίες αυτές θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες μελέτες και τα νέα δεδομένα πάνω στις καλλιέργειες, συμβάλλοντας έτσι στην ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων.

Η έκθεση "FILIATRA AgroVision" έχει ως στόχο να προωθήσει την αειφόρο γεωργία, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, προάγει την επιχειρηματικότητα, αυξάνει την παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η " FILIATRA AgroVision " αναδεικνύει το δυναμισμό, την καινοτομία και την αποφασιστικότητα μας να δημιουργήσουμε έναν πιο αειφόρο αγροτικό τομέα. Συνεργαζόμενοι ενωμένοι, εκθέτες, αγρότες, επισκέπτες και οργανωτές θα δώσουμε για άλλη μία χρονιά το στίγμα για μία δυναμική ανάπτυξη όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και στην περιοχή μας συνολικά. Η έκθεση είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, που οφείλουν να παρακολουθήσουν όλοι, από τον επαγγελματία αγρότη μέχρι τον ερασιτέχνη».