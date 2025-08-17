Αναμένεται μέτρια παραγωγή ελαιολάδου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΑΟΚ Τριφυλίας

Η παραγωγή όπως εκτιμάται την παρούσα χρονική στιγμή θα κυμανθεί κάτω από τους 25.000 τόνους. Απόρροια των συνεπειών της περσινής ξηρασίας και ανομβρίας που έπληξε τις ελαιοκαλλιέργειες. Μπορεί φέτος να υπήρχαν ικανοποιητικές βροχές το χειμώνα και καλή ανθοφορία , αλλά η καρπόδεση δεν ήταν ανάλογη , όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος. Η μη διαφοροποίηση των αρχικών καταβολών πέρυσι τον Ιούνιο λόγω της ξηρασίας αλλά και η καταπόνηση των δέντρων έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Υπογραμμίζοντας πως η ελαιοκαλλιέργεια έπρεπε να ενταχθεί στο μέτρο 23 για τις φυσικές καταστροφές. Η φετινή χρονιά μέχρι τώρα είναι καλύτερη από θέμα ξηρασίας και καυσώνων, ενώ τονίζει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα για την δακοπροστασία, καθώς παρατηρείται σταθεροποίηση των πληθυσμών του δάκου και όχι μείωση.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για τη φετινή ελαιοπαραγωγή ο κ. Παρασκευόπουλος τόνισε: «Η εκτίμηση μας για την παραγωγή ελαιολάδου την τρέχουσα περίοδο είναι ότι θα έχουμε μια μέτρια παραγωγή , ούτε μεγάλη αλλά ούτε και πολύ μικρή. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική μας εκτίμηση , διότι είχαμε μια καλή ανθοφορία και αναμέναμε να έχουμε και αντίστοιχη καλή καρπόδεση. Όμως αυτό δεν επετεύχθη δεν είναι η καρπόδεση που αναμέναμε με αποτέλεσμα να εκτιμάμε ότι η παραγωγή θα είναι μικρότερη από πέρυσι. Η περυσινή παραγωγή ήταν παραγωγή της καλής χρονιάς, μιας χρονιάς όμως που η ξηρασία τη κράτησε στους 25.500- 26.000 τόνους. Φέτος περιμένουμε ότι θα είναι κάτω από 25.000 τόνους».

Οι επιπτώσεις της περσινής ξηρασίας έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. «Σε αυτό συντελούν οι επιπτώσεις από τη περυσινή ξηρασία, διότι δεν διαφοροποιήθηκαν οι αρχικές καταβολές τον Ιούνιο μήνα, είχαμε ξηρασία μεγάλη και αυτό φάνηκε στη τελική καρπόδεση. Το δεύτερο είναι ότι τα δέντρα στρεσαρισμένα πλέον από την καταπόνηση που υπέστησαν από όλη αυτή τη διαδικασία δεν είχαν την επιθυμητή καρπόδεση, παρότι οι βροχοπτώσεις το χειμώνα που μας πέρασε ήταν καλύτερες, αρκετές θα έλεγα, περιμέναμε να είχαμε καλύτερη παραγωγή. Ακόμη δεν έχουμε προβλήματα και επιπτώσεις από τη φετινή ξηρασία και του δύο μικρούς καύσωνες που είχαμε , διότι ήταν ολιγοήμεροι και επειδή η παραγωγή είναι μικρή τα δέντρα, δεν δείχνουν να έχουν καταπόνηση και συμπτώματα τη φετινή χρονιά. Οι συνέπειες της περσινής χρονιάς έχουν σχέση με την εκτίμηση μας για τη φετινή χρονιά», λέει ο κ. Παρασκευόπουλος.

Παρατήρησε δε ο διευθυντής της ΔΑΟΚ πως έπρεπε να ενταχθεί η ελαιοπραγωγή στο μέτρο 23 για τις φυσικές καταστροφές. «Ήταν σίγουρο αυτό ότι θα συμβεί για αυτό και εμείς ζητήσαμε υπηρεσιακά και έπρεπε η ελαιοπαραγωγή να ενταχθεί στο μέτρο 23 για τις φυσικές καταστροφές. Ήταν πολύ μεγάλη η ζημιά από τη ξηρασία και βιώνουμε τώρα και τις επιπτώσεις της περσινής χρονιάς». Και συνεχίζει λέγοντας ότι χρειάζεται προσοχή το επόμενο διάστημα για την δακοπροστασία της παραγωγής. «Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για το δάκο, δεν είχαμε μείωση του πληθυσμού, αντίθετα επιτεύχθηκε μια σταθεροποίηση η οποία είναι ένα καλό σημάδι, αλλά δεν είχαμε πτώση του πληθυσμού. Για αυτό θα πρέπει όλοι όσοι δεν είναι σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δακοκτονίας από τις αρχές της άλλης εβδομάδας να κάνουν επεμβάσεις είτε με δολωματικούς ψεκασμούς, είτε με ψεκασμούς κάλυψης με εγκεκριμένα σκευάσματα για το δάκο , σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας και τις συμβουλές των τοπικών γεωπόνων. Γιατί πρέπει να εναλλάσσονται τα εντομοκτόνα και οι δραστικές ουσίες ώστε να διαχειριστούμε την ανθεκτικότητα του εντόμου στα φυτοφάρμακα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουμε μια αποτελεσματική τελικά αντιμετώπιση.

Κυρίως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αρδευόμενους ελαιώνες όπου εκεί πραγματικά χρειάζεται επιπλέον προσοχή. Είναι μια κρίσιμη περίοδος από τώρα, μέσα Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, και σε αυτή τη περίοδο και εμείς με τους δολωματικούς ψεκασμούς και οι παραγωγοί όπου δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Με το γλοιοσπόριο δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, παρόλα αυτά θα πρέπει να προσέξουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και να παρακολουθούμε τις καλλιέργειες, για να εντοπίσουμε έγκαιρα τα πρώτα συμπτώματα.