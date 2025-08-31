Προετοιμασίες στα Φιλιατρά για την έκθεση «Agro Vision 2025»

Στα Φιλιατρά στην καρδιά της αγροτικής παραγωγής της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου η έκθεση Filiatra Agro Vision 2025. Μια έκθεση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του αγροτικού κόσμου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Με την παρουσίαση γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν σημαντικές ενημερωτικές ομιλίες και παρουσιάσεις ερευνών.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου - Λυκείου της πόλης. Οι πύλες της θα ανοίξουν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου με τα εγκαίνια της στις 6 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι και τη Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα όμως για την έκθεση μας είπαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Λεωνίδας Ράλλης, Αθανάσιος Καππής, Ανδρέας Ντούνος και Ιωάννα Δημητρακοπούλου.

Μπαίνουμε στη τελική ευθεία για την μεγάλη αγροτική έκθεση της περιοχής μας. Σε ποιο στάδιο είναι οι προετοιμασίες; Τι απομένει ακόμη;

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των δομών για την Agro Vision 2025. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών, με κορυφαία προτεραιότητα την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εκθεσιακών περιπτέρων και τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου. Ακόμη απομένει η ολοκλήρωση της προωθητικής καμπάνιας και η οργάνωση των ενημερωτικών ομιλιών, που φέτος εκτός από τους εκθέτες μας και τους γεωπόνους μας μεγάλο κομμάτι είναι αφιερωμένο στις έρευνες που θα μας παρουσιάσουν από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ποιο ήταν το αρχικό όραμα για τη δημιουργία της έκθεσης Agro Vision Filiatra;

Το αρχικό όραμα πίσω από την Filiatra Agro Vision ήταν η δημιουργία ενός σημείου συνάντησης για επαγγελματίες και ερασιτέχνες αγρότες που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγροτική τεχνολογία, να μοιράζονται γνώσεις και να ενισχύουν τη συνεργασία τους.

Ποιοι είναι οι στόχοι της έκθεσης για φέτος και πώς πιστεύετε ότι μπορούν να επιτευχθούν;

Οι στόχοι της φετινής έκθεσης περιλαμβάνουν την προώθηση καινοτόμων αγροτικών πρακτικών, την ενημέρωση για βιώσιμες γεωργικές λύσεις και νέες τεχνολογίες (drones), με σκοπό να συνδέσει επαγγελματίες, καινοτόμες επιχειρήσεις και θεσμούς για την προώθηση βιώσιμων και παραγωγικών στρατηγιών. Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών ομιλιών, παρουσιάσεων και δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πόσοι εκθέτες συμμετέχουν φέτος και από ποιους κλάδους προέρχονται;

Φέτος, δεκάδες εκθέτες από διάφορους κλάδους, όπως γεωργικά μηχανήματα, εφόδια και φυτοφάρμακα, βιολογικές καλλιέργειες, και υπηρεσίες γεωργίας θα είναι στην έκθεση μας. Ειδικότερα, οι εκθέτες θα μας ενημερώσουν για ότι καινούργιο υπάρχει αυτή την στιγμή, στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, ρομποτικά συστήματα στην παραγωγή και τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές φυτοπροστασίας για την ελαιοκαλλιέργεια, μέχρι τη χρήση drones με ειδικές επιδείξεις επισκέπτες μας .

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για τα Φιλιατρά και την ευρύτερη περιοχή;

Αναμένονται σημαντικά οφέλη όπως η αύξηση της τουριστικής κίνησης, η προβολή των τοπικών προϊόντων και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μην ξεχνάμε τις δυο προηγούμενες εκθέσεις το 2019 και 2023 που οι επισκέπτες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία μας. Η Agro Vision θα παρέχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης για τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες. Γιατί τα Φιλιατρά είναι η καρδιά της αγροτικής παραγωγής στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Τι ευκαιρίες δημιουργούνται για τους επαγγελματίες και τους αγρότες που θα παρευρεθούν;

Οι επαγγελματίες και οι αγρότες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες του κλάδου, διευρύνοντας έτσι τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες και συνεργασίες. Να δουν από κοντά καινοτόμα μηχανήματα και την χρήση τους σε πλήρη λειτουργία. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει βλέποντας ένα φυλλάδιο ή ένα βίντεο.

Σκέφτεστε να καθιερωθεί η Agro Vision ως θεσμός σε ετήσια βάση;

Η Filiatra Agro Vision είναι πλέον θεσμός και οι σχετικές εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές για την προώθηση της αγροτικής παραγωγής. Η καθιέρωση μιας ετήσιας αγροτικής έκθεσης μπορεί μεν να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως: Ενημέρωση αγροτών, Σύνδεση με καταναλωτές κ.τ.λ.

Ωστόσο, η προοπτική καθιέρωσης μιας ετήσιας αγροτικής έκθεσης έχει να αντιμετωπίσει και πολλές προκλήσεις. Η οργάνωση εκδηλώσεων απαιτεί σημαντική προσπάθεια και πόρους, με δεδομένο ότι τα μέλη του εμπορικού συλλόγου είναι εθελοντές, ίσως να είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συμμετοχή και οργάνωση κάθε χρόνο.

Στόχος μας είναι η διετής καθιέρωση της , ώστε να προβάλλονται οι νέες καινοτομίες και νέα προϊόντα. Αυτές οι προσπάθειες χρειάζονται της στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της Πολιτείας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρεια, Δήμος).