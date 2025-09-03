ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ: 64.108 ευρώ εισέπραξαν 5 Πελοποννήσιοι παραγωγοί

Το ποσό που εισέπραξαν οι 5 Πελοποννήσιοι ήταν 64.108 ενώ συνολικά οι εντοπισμένες παράνομες επιδοτήσεις αγγίζουν τα 22,6 εκατ. ευρώ. «Πρωταθλήτρια» στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύεται η Κρήτη με 850 εντοπισμένες περιπτώσεις (82% του συνόλου) και 17,2 εκατ. ευρώ εισπράξεις (76% του συνόλου).

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί, είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας, από τη Θεσσαλονίκη, τα πρώτα αποτελέσματα της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στις αιτήσεις 819.620 μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024. Σε αυτούς τους μήνες «ελέγχθηκαν πάνω από 6.000 αιτήσεις και καταλογίστηκαν πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις σε πάνω από 1.000 περιπτώσεις», διευκρίνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός παρουσίασε τα παραπάνω αποτελέσματα συνοδευόμενος από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση και τον διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αστυνομικό διευθυντή Αριστείδη Μίντζα. Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα: