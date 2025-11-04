Αυτοκίνητο πήρε φωτιά ενώ ήταν σε λειτουργία στο Λιμενάρι Φιλιατρών

Ο ιδιοκτήτης είχε σταθμευμένο το αυτοκίνητο του στον προαύλιο χώρο του σπιτιού του και όταν επιχείρησε να βάλει μπροστά τον κινητήρα, άρχισε να βγάζει καπνούς και ύστερα από λίγα λεπτά άρπαξε φωτιά!

Στο σημείο έσπευσε τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, περιορίζοντας τις ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς βγήκε εγκαίρως από το όχημα και δεν υπέστη εγκαύματα ούτε τραυματίστηκε.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, με την πιθανότερη αιτία της φωτιάς να είναι το βραχυκύκλωμα μιας και ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία.

Κ.Ηλ.