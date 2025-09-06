Αργοί ρυθμοί για το ελαιοκομικό μητρώο - Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας

Αυξημένο ενδιαφέρον υπήρξε τη περίοδο του καλοκαιριού από ελαιοπαραγωγούς για να φτιάξουν το ελαιοκομικό μητρώο στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας Τριφυλίας. Ωστόσο η υλοποίηση του προχωρά με αργούς ρυθμούς καθώς εξακολουθεί να είναι μικρός ο αριθμός αυτών που έχουν προχωρήσει στο να το φτιάξουν.

Χαρακτηριστικό της πορείας υλοποίησης του είναι οι αριθμοί , καθώς από τους 20.000 περίπου παραγωγούς στη περιοχή που αφορά τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας , υπολογίζεται πως περίπου 2.000 ελαιοκομικά μητρώα είναι μέχρι τώρα εντάξει ,τα οποία έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια. Από τους υπόλοιπους 18.000 , την περίοδο των τελευταίων 3 μηνών έγιναν 300 με 400 αιτήσεις για να προχωρήσουν στη σύνταξη του ελαιοκομικού μητρώου , ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 1000 άτομα έχουν περάσει από τα γραφεία της ΔΑΟΚ για να ρωτήσουν και να πάρουν σχετικές πληροφορίες. Αριθμοί που υπολείπονται πολύ από το συνολικό όγκο των περίπου 18.000 που πρέπει να φτιαχτούν. Ενώ όλοι αναμένουν να υπάρξει απλούστευση της διαδικασίες και διασύνδεση των ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων που υπάρχουν ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατική διαδικασία.

Σχετικά με την υλοποίηση του ελαιοκομικού μητρώου στη περιοχή της Τριφυλίας ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Αντώνης Παρασκευόπουλος τόνισε «Έχουν αρχίσει και γίνονται αιτήσεις , υπήρξε όλο το καλοκαίρι προσέλευση των ελαιοπαραγωγών , η υπηρεσία έχει οργανώσει γραφείο και εδώ στη Κυπαρισσία και στα Φιλιατρά. Δεχόμαστε τον κόσμο δια ζώσης και δίναμε πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , έλεγχαν οι συνάδελφοι γεωπόνοι το μητρώο τους , για να δουν αν είναι σωστό ή όχι και τους έδιναν οδηγίες τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Η προσέλευση καθημερινά ήταν μεγάλη παρόλο που ο αριθμός των γεωπόνων είναι μικρός εδώ στην Υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα έχουμε περισσότερες από 300 αιτήσεις που έχουμε δεχθεί και έχουμε δώσει πληροφορίες σε περισσότερα από 1000 άτομα.

Οι παραγωγοί στη περιοχή είναι περίπου 20000 , περίπου 2.000 έχουν κάνει αιτήσεις (μαζί με αυτές που είχαν γίνει προγενέστερα) από τις 18.000 που απομένουν ορισμένες και αυτές θα είναι εντάξει. Έρχονται εδώ οι παραγωγοί κοιτάζουν το μητρώο τους και αν είναι εντάξει δε χρειάζεται να κάνουν κάτι , αν όμως υπάρχει κάποια εκκρεμότητα ενημερώνονται για το τι θα πρέπει να κάνουν. Είναι θετικό ότι έχουν κατατεθεί 300 με 400 αιτήσεις , είναι μια καλή προσέλευση , όχι μεγάλη , αλλά ικανοποιητική καθώς έτσι εξυπηρετείται και ο κόσμος.»

Υπάρχει η σκέψη στο υπουργείο να γίνει διασύνδεση της πλατφόρμας με το Κτηματολόγιο ή με το ΟΣΔΕ οπότε θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, σημείωσε ο κ. Παρασκευόπουλος αναφέροντας χαρακτηριστικά «Περιμένουμε και κάποια καινούργια πράγματα από το υπουργείο , υπάρχει σκέψη να γίνει διασύνδεση της πλατφόρμας με το Κτηματολόγιο ή με το ΟΣΔΕ οπότε θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα. Αν υπάρξει και κάποια παράταση τότε θα είναι ακόμη καλύτερα , καθώς θα μπορούν να γίνουν όλα αυτά χωρίς πίεση χωρίς άγχος. Είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τι θα πρέπει να γίνει , για να προσαρμοστούμε με αυτά. Έως όμως να έχουμε τα νέα δεδομένα εμείς δεχόμαστε τον κόσμο , τον εξυπηρετούμε , τον ενημερώνουμε με αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα και θα μπορούσα να πως ότι με υπομονή και ευγένεια προσπαθούμε να τον εξυπηρετήσουμε στο μέγιστο βαθμό.

Το καλοκαίρι παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι που ήρθαν για να ρωτήσουν και να ενημερωθούν ότι ήταν από τα αστικά κέντρα. Όμως και οι ίδιοι περιμένουν τις ανακοινώσεις και τα νέα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν και κάνουν υπομονή να δουν τι θα γίνει.»