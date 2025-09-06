Συνεχίζονται οι ψεκασμοί δακοκτονίας σε περιοχές της Μεσσηνίας

Οπως ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας αρχίζουν σήμερα σε Κλήμα, Βουνάρια, Κόμπους, Λαχανάδα, Θαλάμες και Νομιτσί.

Οι ψεκασμοί συνεχίζονται σήμερα σε Αβία, Χανδρινού, Πήδασο, Καλλιθέα, Χρυσοκελλαριά, Χαρακοπιό, Καστάνια, Χαραυγή, Αχλαδοχώρι, Πλάτσα, Τραχήλα, Παραπούγκι και Καρνάσι.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ψεκασμοί αρχίζουν σε Λέικα, Καρποφόρα, Χράνους, Φαλάνθη και Χωματάδα. Και συνεχίζονται σε Βουνάρια, Κόμπους, Λαχανάδα, Κλήμα, Θαλάμες, Νομιτσί, Χανδρινού, Καλλιθέα, Χρυσοκελλαριά, Χαρακοπιό, Αχλαδοχώρι, Παραπούγκι και Καρνάσι.

Η Διεύθυνση επισημαίνει ότι: 1. Οι ελαιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να συνεργάζονται με τους συντελεστές του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. 2. Το αναλυτικό πρόγραμμα ψεκασμών, με τις ημερομηνίες και τις αγροτικές περιοχές, του κάθε ψεκαστικού συνεργείου, αναρτάται σε πίνακες ανακοινώσεων ή/και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των εργολάβων, ώστε να λάβουν γνώση οι ελαιοπαραγωγοί. 3. Οι ελαιοπαραγωγοί τις ημέρες των ψεκασμών να ανοίξουν τυχόν περιφραγμένα λιοστάσια για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού. 4. Για την ασφάλεια των συνεργείων, οι ελαιοκαλλιεργητές οφείλουν να έχουν καθαρίσει τα λιοστάσια από διάφορα εμπόδια και ζιζάνια, ώστε να είναι προσβάσιμα και ασφαλή για τα συνεργεία ψεκασμού. 5. Οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους για την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και να αναφέρουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. 6. Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (αιγοπρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους. 7. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών. 8. Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους, όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης που προβλέπεται, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα 27213 66524 και 27213 66522 και στο email akrassakopoulos@pe-messinias.gr.