Συνέχεια αποκαλύψεων σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης από την Πύλο με βοσκότοπο στη Μύκονο

Όπως παρουσίασε στο χθεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης έκτασης 130 στρεμμάτων στο “νησί των ανέμων” ανακάλυψε έκπληκτος ότι η γη, που έχει κληρονομήσει και αναμφισβήτητα βάσει τίτλων ιδιοκτησίας του ανήκει, έχει δηλωθεί κατά ένα μέρος μέσω εταιρείας διαμεσολάβησης στην Καλαμάτα σε αγρότη από την Πύλο και κατά ένα άλλο μέρος σε άλλο άτομο μέσω άλλης εταιρείας διαμεσολάβησης στη Σπάρτη.

Ουσιαστικά δηλαδή κάποια άτομα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά δήλωσαν τις εν λόγω εκτάσεις προς όφελός τους με σκοπό να καρπωθούν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ γράφοντας ουσιαστικά μία ακόμα σελίδα στο… πολυσέλιδο σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στην Ελλάδα.

Ο ιδιοκτήτης της έκτασης στη Μύκονο, όπως είναι λογικό επικοινώνησε τόσο με τις εταιρείες διαμεσολάβησης, με αυτή της Καλαμάτας να ενημερώνει ότι μέρος της έκτασης δηλώθηκε, όπως προαναφέραμε, σε αγρότη στην Πύλο, αλλά να δείχνει ως υπαίτιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της περιβόητης τεχνικής λύσης.

Απορίας άξιον είναι βέβαια πώς εφαρμόστηκε η τεχνική λύση σε ιδιωτική έκταση, καθώς μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι αφορούσε μόνο εκτάσεις που ανήκαν στο Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης από τη Μύκονο αναζητεί όχι απλώς απαντήσεις, αλλά δικαίωση έχοντας απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη.

