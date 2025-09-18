Αγγίζει τα 5 ευρώ η τιμή ελαιολάδου - Ανάσα αισιοδοξίας για Μεσσήνιους αγρότες

Με τα 5 ευρώ φλερτάρει η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου τις τελευταίες ημέρες στη Μεσσηνία, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε από το τέλος Ιουλίου.

Οι περισσότερες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για το εξαιρετικό ελαιόλαδο κινήθηκαν πάνω από 4,70 ευρώ το κιλό. Η ποιότητα είναι αυτό που αναζητείται από τους αγοραστές και φαίνεται πως πληρώνεται καλά. Να σημειωθεί πάντως ότι οι αγοραστές είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί με υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ορυκτελαίων, αλλά και με υποβάθμιση λόγω προβληματικής αποθήκευσης — ζητήματα που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι ελαιοπαραγωγοί τα επόμενα χρόνια.

Η ανάκαμψη των τιμών από τα 3,50 ευρώ και η πορεία προς τα 5 ευρώ, τιμή με την οποία είχε ανοίξει η προηγούμενη ελαιοκομική περίοδος, έχει δημιουργήσει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη νέα χρονιά. Τα 5 ευρώ αποτελούν ένα θετικό ψυχολογικό όριο και γεννούν προσδοκίες για το μέλλον. Η άνοδος των τιμών οφείλεται πάντως στην έλλειψη αποθεμάτων και κυρίως στη μείωση των προσδοκιών για ιστορικά ανώτατα επίπεδα παραγωγής. Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις της άνοιξης για ιδιαίτερα υψηλή, σε παγκόσμιο επίπεδο, παραγωγή δεν επιβεβαιώθηκαν, γιατί οι κλιματικές συνθήκες του καλοκαιριού, οι ζημιές από τις πυρκαγιές και άλλοι δευτερογενείς παράγοντες μείωσαν τις προσδοκίες και προσγείωσαν τις εκτιμήσεις σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, για τη μεσσηνιακή ελαιοπαραγωγή παραμένει κρίσιμο να ισορροπήσει η τιμή του ελαιόλαδου σε επίπεδα υψηλότερα των 5 ευρώ, γιατί ο τρόπος καλλιέργειας και η έλλειψη εργατικών χεριών αυξάνουν το κόστος και καθιστούν προβληματική τη συνέχιση της παραγωγής σε χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα.

Τις περασμένες ημέρες οι πράξεις που έγιναν σε ελαιόλαδο στη Μεσσηνία κινήθηκαν από 4,30 έως 4,80 ευρώ, στη Λακωνία από 4,50 έως 5,10 ευρώ και στην Κρήτη από 4,30 έως και 5 ευρώ το κιλό.

Θετικές είναι, τέλος, και οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή των ελιών Καλαμάτας, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν σε δεινή θέση τόσο από άποψη τιμής όσο και παραγωγής, ειδικά με τις προσβολές από γλοιοσπόριο. Τα παιχνίδια με το ΠΟΠ δεν πρόκειται να δώσουν βέβαια στους παραγωγούς την αξία που δικαιούνται για το προϊόν τους, αλλά φαίνεται πως υπάρχει μια μικρή διόρθωση τιμών που εκτιμάται ότι θα συντηρήσει τουλάχιστον την καλλιέργεια.