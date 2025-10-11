Αγορά αγροτικών προϊόντων στο Λαδά

Στην πλατεία της Κοινότητας Λαδά, όπου θα διοργανωθεί η αγορά, θα στηθεί επίσης παραδοσιακό γλέντι. Σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Μιχάλης Αντωνόπουλος ενημέρωσε πως στην αγορά το κοινό θα βρει μεταξύ άλλων κάστανα, καρύδια και μήλα, ενώ στο γλέντι που θα ακολουθήσει θα προσφερθούν σαλάτες και φασολάδα δωρεάν. Ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το παρών και να δει παράλληλα τις ομορφιές του τόπου, όπως την παλιά εκκλησία, την έκθεση αργαλειού κ.α. Η πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Λαδαίων Αθηνά Μασουρίδη παρατήρησε πως η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια εκδρομή, απολαμβάνοντας όλοι το γλέντι που θα ακολουθήσει και τις τοπικές νοστιμιές. Η ίδια έκανε λόγο για ένα στολίδι της Αλαγονίας, οι φιλόξενοι κάτοικοι του οποίου περιμένουν με χαρά τους επισκέπτες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Δήμο Καλαμάτας, την Τοπική Κοινότητα Λαδά και τον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Λαδαίων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τ.Αν.