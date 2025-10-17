Μεσσηνία: Σταθερά πάνω από 4 ευρώ το ελαιόλαδο λίγο πριν την έναρξη της νέας παραγωγής

Σταθερές παραμένουν οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στη Μεσσηνία τον Οκτώβριο. Οι πράξεις που έχουν καταγραφεί δείχνουν επίπεδα γύρω στα 4,25 ευρώ το κιλό, χωρίς σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η σταθερότητα αυτή αποδίδεται στην περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα ενόψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου και στην αναμονή για τα πρώτα φετινά δείγματα παραγωγής. Η συνολική εικόνα δείχνει σταθεροποίηση της διεθνούς αγοράς μετά τις μεγάλες διακυμάνσεις των τελευταίων δύο ετών, με τη φετινή περίοδο να ξεκινά με συγκρατημένες προσδοκίες αλλά και ελπίδες για μια καλύτερη ποιότητα παραγωγής.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνονται από 4 ευρώ στο Αίγιο έως 4,70 ευρώ στη Σπάρτη, όπου το Ελαιοτριβείο Σκούρας κατέγραψε άνοδο 2,17% σε μία εβδομάδα. Στη Λακωνία, ορισμένοι συνεταιρισμοί διατηρούν τιμές στα 5 ευρώ το κιλό, ενώ ο Αγίων Αποστόλων πούλησε φρέσκο αγουρέλαιο στα 7,85 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη χώρα φέτος.

Στην Κρήτη, οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται μεταξύ 4,30 και 4,50 ευρώ το κιλό, με ορισμένες περιοχές, όπως το Τυμπάκι, να παραμένουν σταθερές, ενώ στην Πελοπόννησο η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα και τον όγκο των διαθέσιμων ποσοτήτων.

Στην Ισπανία, οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σημείωσαν ήπια υποχώρηση: η μέγιστη τιμή στην Ανδαλουσία διαμορφώθηκε στα 4,84 ευρώ το κιλό, η μέση στα 4,16 ευρώ, ενώ η ελάχιστη στα 3,69 ευρώ το κιλό. Οι πωλήσεις μειώθηκαν σχεδόν κατά 46%, καθώς οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ενόψει της νέας σοδειάς.

Στην Ιταλία, οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες: το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνεται από 9,20 έως 9,80 ευρώ το κιλό, ενώ τα ΠΟΠ ελαιόλαδα φτάνουν έως 13 ευρώ το κιλό.

Στην Τυνησία, οι τιμές παραγωγού παραμένουν στα 4,23 ευρώ το κιλό για το εξαιρετικά παρθένο και στα 3,05 ευρώ το κιλό για το λαμπάντε.

Τέλος στην Τουρκία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου αγγίζει τα 5,19 ευρώ το κιλό και του παρθένου ελαιόλαδου τα 3,87 ευρώ το κιλό.