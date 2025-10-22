Με 5,20 ευρώ το κιλό άνοιξε το αγουρόλαδο στη Δυτική Μεσσηνία

Τα αγουρόλαδα έχουν χαμηλότερη απόδοση λόγω της πρώιμης συγκομιδής και η υψηλή τιμή τους οφείλεται κυρίως στις υψηλές φαινόλες που περιέχουν με αποτέλεσμα να θεωρούνται περισσότερο υγιεινά.

Σύμφωνα με το ίδιο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συγκομιδή, οι τιμές του περσινού εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνονται από 4 ευρώ το κιλό (στη Κρήτη) μέχρι και 4,90 ευρώ το κιλό (στη Λακωνία).

Στην Ισπανία, την τρέχουσα εβδομάδα, η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου άγγιξε τα 4,37 ευρώ το κιλό, η υψηλότερη τα 6,49 ευρώ και η χαμηλότερη τα 3,64 ευρώ το κιλό.

Στην Ιταλία , η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται από 9,20 μέχρι και 10 ευρώ το κιλό. Στην Τυνησία , η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου δεν ξεπερνά τα 4,18 ευρώ το κιλό.

Στην Τουρκία το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πωλείται 5,11 ευρώ το κιλό.

Θ.Λ.