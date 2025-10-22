3 δικαιούχοι κονδυλίων για αναδιάρθρωση αμπελώνων στη Μεσσηνία

Η κατάταξη εγκρίθηκε με βάση τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι ΔΑΟΚ/ΔΑΟΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Η κατάταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των άρθρων 5, 6, 9 και 10 της αριθμ. 370365/26-11-2024 (B΄ 6587) απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η κατανομή των κονδυλίων ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 11.628.451,8 ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 7.051,5 στρεμμάτων
Ειδικότερα, στη Μεσσηνία εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις παραγωγών που είχαν υποβληθεί στις 22 Μαΐου, με αριθμό πρωτοκόλλου 1496467, 1517509 και 1518747, αντίστοιχα. Η πρώτη αφορά 6,5 στρέμματα με ποσό αναδιάρθρωσης 10.530 ευρώ. Η δεύτερη 5,4 στρέμματα με ποσό αναδιάρθρωσης 8.748 ευρώ και η τρίτη 7 στρέμματα με ποσό 11.340 ευρώ.
Στην Αργολίδα εγκρίθηκαν 21 αιτήσεις, στην Αρκαδία 17, στην Κορινθία 235 και στη Λακωνία 2.