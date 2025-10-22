3 δικαιούχοι κονδυλίων για αναδιάρθρωση αμπελώνων στη Μεσσηνία

Τρεις αιτήσεις παραγωγών της Μεσσηνίας περιλαμβάνει η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών (940 συνολικά σε όλη τη χώρα) και κατανομής των κονδυλίων ανά δικαιούχο, για την ένταξή τους στην παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2025-2026, που ενέκρινε με απόφασή του ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δρ. Βασίλειος Μιχαλόπουλος.

Η κατάταξη εγκρίθηκε με βάση τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι ΔΑΟΚ/ΔΑΟΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Η κατάταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των άρθρων 5, 6, 9 και 10 της αριθμ. 370365/26-11-2024 (B΄ 6587) απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατανομή των κονδυλίων ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 11.628.451,8 ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 7.051,5 στρεμμάτων

Ειδικότερα, στη Μεσσηνία εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις παραγωγών που είχαν υποβληθεί στις 22 Μαΐου, με αριθμό πρωτοκόλλου 1496467, 1517509 και 1518747, αντίστοιχα. Η πρώτη αφορά 6,5 στρέμματα με ποσό αναδιάρθρωσης 10.530 ευρώ. Η δεύτερη 5,4 στρέμματα με ποσό αναδιάρθρωσης 8.748 ευρώ και η τρίτη 7 στρέμματα με ποσό 11.340 ευρώ.

Στην Αργολίδα εγκρίθηκαν 21 αιτήσεις, στην Αρκαδία 17, στην Κορινθία 235 και στη Λακωνία 2.