Τρεις υπουργοί στο συνέδριο για το μέλλον της τροφής σήμερα στην Καλαμάτα

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και την Cantina, φέρνει κοντά εκπροσώπους της πολιτείας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας και της πρωτογενούς παραγωγής, με στόχο τον διάλογο για τη βιωσιμότητα, την κλιματική ανθεκτικότητα και τη νέα γενιά επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Η έναρξη του συνεδρίου έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται οι υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο βουλευτής Παύλος Γερουλάνος, καθώς και προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο.

Ανάμεσά τους ο ερευνητής του Wageningen University and Research (Ολλανδία) Ηλίας Τσαφαράς, ο καθηγητής του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελιάς και Ελαιολάδου του Πανεπιστημίου Πειραιά Βασίλης Δημόπουλος, ο σύμβουλος στρατηγικής αγρο-εφοδιαστικής αλυσίδας Απόστολος Αποστολάκος, ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς Αλκιβιάδης Αλεξανδρόπουλος, ο B2B director της Protergia Βαγγέλης Ζαχαρής, ο CEO της KYKNOS S.A. Αχιλλέας Αγγελόπουλος, ο executive chef του W Costa Navarino Νίκος Μπίλλης, ο σύμβουλος εξαγωγών και ανάπτυξης της Hellenic Fields – WILDHORTA Σωτήρης Λυμπερόπουλος, ο partner της Elikonos Capital Partners Τάκης Σολωμός, ο CEO της Wikifarmers Ηλίας Σούσης, ο αγρότης Αντώνης Γκόνης (Gonis Melon), ο τυροκόμος Νίκος Μέμμος (Τυροκομείο Μέμμος) και ο καλλιεργητής Σταύρος Κωνσταντακόπουλος («Φάρμα Ιζαμπώ»).

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα διαλόγου για το πώς η Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει την επισιτιστική της επάρκεια, να ενισχύσει τη βιώσιμη παραγωγή και να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες στη διαμόρφωση του αγροδιατροφικού της μέλλοντος.