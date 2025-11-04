Τριφυλία: Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων

Αναλυτικά αναφέρεται πως η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2024-2025 και για κάθε επόμενη αμπελοοινική περίοδο γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) από την 1η Αυγούστου έως και την 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων είναι υποχρεωτική και ισχύουν τα εξής:

Α) Οι αμπελουργοί μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 100 λίτρων με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση.

Β) Αμπελουργοί (μη μέλη συνεταιριστικων οινοποιείων/ ομάδων παραγωγών), που επιθυμούν να παράξουν οίνο, από αμπελοτεμάχια της δικής τους εκμετάλλευσης, στο οινοποιείο που διαθέτουν ή με τη χρήση εγκαταστάσεων άλλου οινοποιείου (φασόν), θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι στην ψηφιακή υπηρεσία των «Δηλώσεων παραγωγής οίνου» ως «οινοποιοί» ή ως «οινοποιοί-χωρίς εγκατάσταση» αντίστοιχα.

Γ) Μόνο οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση έως και του ενός στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών.

Δ) Οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μεγαλύτερη του ενός στρέμματος.

Επίσης, οι αμπελουργοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:

α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής (πχ. Καύσωνας, περονόσπορος, αγριογούρουνα).

β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί λόγω αναδιάρθρωσης ή αναφύτευσης ή νέας φύτευσης.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του Μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες: Στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφεία 2 & 3, τηλ.: 2761361502 και 2761361506. Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών τηλ. 27610-22338.

Κ.Μπ.