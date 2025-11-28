Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού: Αποζημίωση για δάκο και γλοιοσπόριο

Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις καταστροφές από το δάκο και το γλοιοσπόριο, την ακόμα μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής, την υποβάθμιση της ποιότητας, τις επιδοτήσεις – ελεημοσύνη που δεν έχουν δοθεί ακόμα και την αρνητική διαβάθμιση των τιμών με πτωτική διάθεση για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Ο σύλλογος απαιτεί να καταγραφεί και να αποζημιωθεί η ζημιά από τον δάκο και το γλοιοσπόριο, που καταστρέφει την φετινή παραγωγή μας τόσο σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα.

Αναλυτικά, ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας σημειώνει:

“Την χαριστική βολή αποτελεί το 2025 για τον κλάδο των ελαιοπαραγωγών. Οι προσβολές από δάκο έχουν μειώσει ακόμα περισσότερο την ήδη μειωμένη παραγωγή λόγω κλιματικής αλλαγής. Οι προσβολές από το γλοιοσπόριο εξαιτίας και του δάκου έχουν ανεβάσει τις οξύτητες εκτός ορίων έξτρα παρθένου. Οι μειωμένες αποδόσεις λόγω της πρώιμης συγκομιδής έχουν μεγιστοποιήσει το πρόβλημα του παραγόμενου ελαιόλαδο. Ετσι είναι όνειρο απατηλό η ποσότητα των 180.000 τόνων έξτρα παρθένου. Οι επιδοτήσεις που κάποτε αποτελούσαν ένα σημαντικό βοήθημα για την στήριξη του αγροτικού τομέα και την αποφυγή της επισιτιστικής κρίσης, έχουν καταντήσει λιγότερη και από την ελεημοσύνη, που δίνουμε στους αναξιοπαθούντες. Αλλά και αυτή ακόμα η επιδότηση δεν έχει δοθεί ακόμα, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πίνει «φραπέ», παίζοντας «τζόκερ» στο «χασάπικο» με υπουργούς και βουλευτές παρέα. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι η αρνητική διαβάθμιση των τιμών με πτωτική διάθεση για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, που ξεκινούν κάτω από το κόστος παραγωγής και μειώνουν αυθαίρετα την τιμή κατά 10λεπτα. Για κάθε οξύτητα πάνω από το 0,3 έως και το 0,8 που είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Απαιτούμε: Να καταγραφεί και να αποζημιωθεί η ζημιά από τον δάκο και το γλοιοσπόριο, που καταστρέφει την φετινή παραγωγή μας τόσο σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους στο 100%. Την προστασία από τους μεγαλέμπορους που εκμεταλλευόμενοι την όλη κατάσταση, συμπεριφέρονται σαν σύγχρονοι μαυραγορίτες, ρίχνοντας τις τιμές κατά 10 με 20 λεπτά, ακόμα και ανάμεσα στην διαβάθμιση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα, για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Να εξασφαλιστεί η ενιαία πανελλαδικά, ολοκληρωμένη επιστημονικά άρτια και ασφαλής εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας με ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των υπηρεσιών του. Επάρκεια σε σκευάσματα κατάλληλα για το περιορισμό του δάκου, να ενταχθούν και τα βιολογικά στο έργο, αφού υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα και στελέχωση της ΔΑΟΚ με διοικητικό προσωπικό, γεωπόνους, τομεάρχες για την παρακολούθηση και σωστή εκτέλεση του έργου”.