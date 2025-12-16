Σήμερα η εξόφληση του 30% της βασικής ενίσχυσης

Σήμερα αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η εξόφληση του 30% της Βασικής Ενίσχυσης. Από τα ποσά που θα καταβληθούν θα γίνει παρακράτηση υπέρ του ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται οι πληρωμές για την Αναδιανεμητική Ενίσχυση, συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ, καθώς και για την ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, ύψους 28 εκατ. ευρώ. Σε όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελικά ποσά αναμένεται να είναι μειωμένα σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες των παραγωγών, λόγω ελέγχων της ΑΑΔΕ αλλά και προβλημάτων που σχετίζονται με το monitoring και τον ΑΤΑΚ.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται επίσης να καταβληθούν πληρωμές σε κτηνοτρόφους πέντε νομών, με κατανομή βοσκοτόπων βάσει παραγωγικών κριτηρίων και τιμολογίων για όσους δεν έλαβαν βοσκοτόπια στη νέα κατανομή, ενισχύσεις de minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές, η Εξισωτική Ενίσχυση 2025, καθώς και η Βιολογική Γεωργία φυτικής παραγωγής για το 2024.

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται ακόμη μία πληρωμή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες, για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, και σε αυτή την πληρωμή εκτιμάται ότι θα υπάρξουν προβλήματα, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμη λύση από την ΑΑΔΕ για τιμολόγια που δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης θα περιλαμβάνονται και ορισμένες διορθώσεις από φωτογραφίες του monitoring, που αφορούν μικρό αριθμό αγροτεμαχίων. Για τους αγρότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ΑΤΑΚ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι με την εξόφληση θα πληρωθούν τα σωστά αγροτεμάχια, ενώ από τις 10 Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή διορθώσεων. Οι ποινές θα διαμορφωθούν ανάλογα με τον αριθμό των λανθασμένων αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ, μετά την αφαίρεση των ορθών δηλώσεων.