Ικανοποιητική παραγωγή επιτραπέζιων ελιών

Σε κανονικά επίπεδα κινείται η φετινή παραγωγή φυσικών μαύρων επιτραπέζιων ελιών, με επάρκεια ποσοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ).

Τα συμπεράσματα προέκυψαν από τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των φορέων-μελών της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή παραγωγικών περιοχών και όλων των τομέων του κλάδου.

Όπως επισημαίνεται, σε αντίθεση με την περσινή περίοδο, η εφετινή εσοδεία χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ελαιοκάρπου μεγάλου μεγέθους. Οι κλιματικές συνθήκες επηρέασαν τόσο την αύξηση της παραγωγής όσο και τον χρωματισμό του καρπού, ο οποίος παρουσιάζει διαβαθμίσεις του ιώδους, φαινόμενο που θεωρείται φυσιολογικό σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Παρά τα θετικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ αναδεικνύει διαχρονικά προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Κεντρικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι η έλλειψη εργατών γης και οι δυσλειτουργίες στη διαδικασία μετάκλησής τους από τρίτες χώρες, που επιβαρύνουν την παραγωγική διαδικασία.

Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράζεται και για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, η αξία των εξαγωγών ελληνικών επιτραπέζιων ελιών προς την αμερικανική αγορά μειώθηκε κατά 4% το πρώτο οκτάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τον κίνδυνο περαιτέρω μείωσης να παραμένει ορατός.

Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει τις θεσμικές παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και τη βιωσιμότητα του κλάδου των επιτραπέζιων ελιών.