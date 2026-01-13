Αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, που παραμένουν στο μπλόκο της Θουρίας (βίντεο)

Τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σε συνεννόηση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα, περιμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Μεσσηνίας, στη Θουρία, στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, για να καθοριστεί πώς θα συνεχιστεί από δω και πέρα ο αγώνας.

Για το ναυάγιο της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έγινε με την πλειοψηφία των μπλόκων (απείχαν αυτά που ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή), οι αγρότες επιρρίπτουν την ευθύνη στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης ήταν να διασπάσει τους αγρότες και να τορπιλίσει τον διάλογο.

Τα τρακτέρ του μπλόκου των αγροτών της Μεσσηνίας παραμένουν παρατεταγμένα στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στη Θουρία, λίγο μετά τον κόμβο του “Praktiker” και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά (στα όρια του νομού), από τον συγκεκριμένο κόμβο προς και από την Αθήνα. Κλειστό παραμένει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τον κόμβο Καρέλια έως τον κόμβο του “Praktiker”.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος ανέφερε σε δηλώσεις του: “Οπως κατήγγειλαν όλα τα μπλόκα, η κυβέρνηση φταίει. Προσπάθησε να μας διασπάσει. Εμείς ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και όλα τα μπλόκα που είμαστε 45 μέρες στον δρόμο. Αυτοί είπαμε να πάμε στην κυβέρνηση. Στην αρχή η κυβέρνηση το δέχθηκε, μετά με διάφορες τρικλοποδιές προσπάθησε να μας διασπάσει και να τορπιλίσει τον διάλογο.

Θα κάνουμε συνελεύσεις στα μπλόκα, φαίνεται ότι συνεχίζουμε. Θα περιμένουμε και τις αποφάσεις θα παρθούν σε όλα τα μπλόκα. Εμείς ζητήσαμε να μας ξαναδεχθεί, αλλά με τους δικούς μας όρους

Αν δεν γίνει αυτό όλα μαζί τα μπλόκα με την Πανελλαδική σαν μια γροθιά, που αυτό είναι που τους πονάει και προσπαθούν εδώ και καιρό να μας διασπάσουν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, με ότι αυτό συνεπάγεται. Θα γίνει μια άτυπη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, με εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα, για να παρθεί απόφαση για το πως θα συνεχίσουμε από δω και πέρα”.

Καταλήγοντας, παρατήρησε: “Τους καταγγέλλουμε για το φιάσκο του διαλόγου. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο με μας και γι’ αυτό προσπαθεί με 1.002 τρόπους να μας διασπάσει και να μην πάμε στον διάλογο που θέλουμε εμείς, διάλογο ουσιαστικό και πάνω στα προβλήματά μας”.

Ο Γιάννης Σουρίλας, μέλος του Δ.Σ του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης, επισήμανε:

“Δεν πάμε στον διάλογο με αυτά τα παιχνίδια που κάνει η κυβέρνηση. Είναι κοροϊδία και πάνε να σπάσουν τα μπλόκα του αγώνα των αγροτών. Παραμένουμε με τα τρακτέρ μας στο μπλόκο και θα αποφασίσουμε μαζί με την Πανελλαδική Επιτροπή και τα άλλα μπλόκα για το τι θα κάνουμε”.

* Για τη συμφωνία Mercosur που πρόκειται να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κράτη της Νότιας Αμερικής, οι αγρότες στο μπλόκο της Μεσσηνίας εκφράζουν την αντίδρασή τους.

Ο Νίκος Δουρούμης δήλωσε: “Διαφωνούμε και εμείς και οι αγρότες της Ευρώπης, γιατί είναι η καταστροφή της Ευρώπης αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνω, γιατί κανένας δεν ακούει τη φωνή μας. Να το σκεφθούν καλά πριν το κάνουν. Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή της κάθε χώρας. Μη μας λένε ότι θα βγούμε από την Ευρώπη, αν δεν το ψηφίσουμε, για να «ψαρώσουμε». Δεν ισχύει. Δεν μιλάνε στους παππούδες μας, υπάρχουν μορφωμένα παιδιά, δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν”.

Ο Παναγιώτης Μάλαμας ανέφερε: “Είναι καταδίκη για τον αγροτικό τομέα και για όλο τον κόσμο. Στα κράτη της Νότιας Αμερικής χρησιμοποιούνται 52 απαγορευμένες ουσίες, που εδώ έχουν απαγορευτεί από το 1990. Την πρώτη χρονιά θα έρθουν φθηνά προϊόντα. Οταν δεν θα παράγουμε εμείς και δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός, θα τα φέρνουν στις τιμές που δεν θα μπορεί να αγοράσει ο κόσμος”.

Γ.Σ.