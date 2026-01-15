Ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Γ. Ηλιάδης στην “Ε”: “Μακράν η χειρότερη ελαιοκομική χρονιά”

“Μακράν η χειρότερη ελαιοκομική χρονιά η φετινή των τελευταίων χρόνων και όχι μόνο. Δεν έχουμε κάτι θετικό να βρούμε”, τόνισε στην “Ε” ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Γιάννης Ηλιάδης, για την τραγική φετινή χρονιά στην παραγωγή ελαιολάδου της Μεσσηνίας.

Ο κ. Ηλιάδης επισήμανε πως “είναι πολύ πολύ άσχημη χρονιά και για τους παραγωγούς και για τους ελαιοτριβείς, από τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα και το οικονομικό αποτέλεσμα” κι ενημέρωσε ότι “το 40% των ημερών που δουλεύουμε, είναι χωρίς κέρδος ή και με ζημιά”.

Παρατήρησε πως “περιμέναμε μια μικρή παραγωγή από την ανθοφορία που είχαμε, αλλά τελικά ήταν ακόμα μικρότερη και ήρθε και η καταστροφή αυτής της μικρής παραγωγής”.

Ο πρόεδρος των ελαιοτριβέων της Μεσσηνίας υπενθύμισε ότι “από τον Νοέμβριο φάνηκαν τα σημάδια”, εξήγησε πως “ενώ φαινομενικά ήταν καλός ο ελαιόκαρπος, το λάδι που έβγαινε ήταν 5 δέκατα, ενώ θα έπρεπε να είναι 2” και σημείωσε: “Στο ξεκίνημα ήταν πολύ χαμηλές οι αποδόσεις και παρά τη μικρή παραγωγή υπήρχε έλλειψη εργατών γης και πολύ δύσκολα μαζεύτηκε και αυτή η μικρή παραγωγή”.

Συνεχίζοντας, μας ανέφερε την περίπτωση ενός παραγωγού από την περιοχή της Ανω Μεσσηνίας που ζει στην Αθήνα, ο οποίος χρειάστηκε να κατέβει 3 φορές, για να τις μαζέψει τελικά τώρα τον Ιανουάριο που έχουν χαλάσει, ενώ είχε προσπαθήσει να τις μαζέψει από το Νοέμβριο.

Ο κ. Ηλιάδης μας είπε ότι “στην Ανω Μεσσηνία έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα δουλειά, αλλά ο καρπός είναι κακός και δεν είναι σίγουρο πως οι παραγωγοί θα τον μαζέψουν”.

Επισήμανε, όμως, ότι “τα ελαιοπερίβολα θα πρέπει να κλαδευτούν και να περιποιηθούν, γιατί αν δεν γίνει αυτό κι εγκαταλειφθούν, θα υπονομευθεί και η επόμενη ελαιοκομική περίοδος, ακόμα και αν αναμένεται να έχει παραγωγή”.

Και για να επιβεβαιώσει τη δραματική κατάσταση των ελαιοπαραγωγών – αγροτών, προέτρεψε “σκεφτείτε όλη αυτή την κατάσταση για τους παραγωγούς που ζουν από το λάδι”.

Εκμυστηρεύτηκε ότι “προσπαθώ να βρω κάτι θετικό από τη φετινή ελαιοκομική χρονιά” και τόνισε: “Ολη αυτή η κατάσταση έχει επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία του νομού. Σε περιοχές με καλή ελαιοπαραγωγή, όπως η Τριφυλία και η Πυλία, τα έσοδα των αγροτών είναι κάτω από το μισό”.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Γιάννης Ηλιάδης, επικεντρώνοντας στην επόμενη μέρα, σημείωσε ότι “πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί με τις υπηρεσίες, τους ιδιώτες γεωπόνους, για να μην ξανασυμβεί, γιατί είναι σύνθετο το ζήτημα. Να υπάρξει οργάνωση κι ενημέρωση, για να δούμε αν θα πετύχουμε την πρόληψη και την αντιμετώπιση ή θα πηγαίνουμε στην τύχη”.