Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας: “Ο αγώνας για την επιβίωσή μας θα συνεχιστεί ανυποχώρητα”

“Ο αγώνας για την επιβίωσή μας θα συνεχιστεί ανυποχώρητα, δεν θα τους αφήσουμε να μας διώξουν από τα χωριά μας, από τις καλλιέργειές μας, προχωράμε το επόμενο διάστημα και δυναμώνουμε την οργανωμένη δράση μας”, τονίζει η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας σε ανακοίνωση – απολογισμό για τον αγώνα με το μπλόκο στη Θουρία.

Επισημαίνοντας την αξία της συλλογικής δράσης και της ενότητας, σημειώνει πως “μόνο όταν οι αγρότες στεκόμαστε όλοι μαζί, συσπειρωμένοι στα κοινά μας αιτήματα και οργανωμένοι μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μπορούμε να δίνουμε απάντηση στην πολιτική που μας ξεκληρίζει”.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας αναφέρει:

“Στις 19/01/2025 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον Πρωθυπουργό όπου τέθηκαν τα δίκαια αιτήματα μας. Η Κυβέρνηση κρύφτηκε για ακόμη μία φορά πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες των «δημοσιονομικών συνθηκών» και των «κανόνων της ΕΕ» χωρίς να δίνει καμία λύση σε βασικά αιτήματα μας όπως παραδείγματος χάρη για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με τις τιμές που πουλάμε και τις ζημιές που έχουμε πάθει στα προϊόντα μας. Ό,τι δόθηκε, ό,τι κερδήθηκε ήταν αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, της πίεσης των μπλόκων και της στήριξης που εκφράστηκε από όλο τον ελληνικό λαό που ήταν και είναι δίπλα μας, φυσικά δεν είμαστε ευχαριστημένοι καθώς η ανασφάλεια για το μέλλον και τη παραμονή στα χωράφια μας παραμένει.

Οι αγρότες του Μπλόκου της Μεσσηνίας αποφάσισαν να αποχωρήσουν συντεταγμένα και με το κεφάλι ψηλά έπειτα από περισσότερες από 30 μέρες στο μπλόκο, ολοκληρώνοντας ένα μπλόκο που έδωσε φωνή στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και ανέδειξε τη δύναμη της μαζικής πάλης. Δώσαμε έναν αγώνα ηρωικό και με αξιοπρέπεια, είμαστε περήφανοι για αυτή τη μάχη καθώς είχαμε όλο το λαό της χώρας δίπλα μας. Ο αγώνας για την επιβίωση μας θα συνεχιστεί ανυποχώρητα, δεν θα τους αφήσουμε να μας διώξουν από τα χωριά μας, από τις καλλιέργειες μας, προχωράμε το επόμενο διάστημα και δυναμώνουμε την οργανωμένη δράση μας. Θα πραγματοποιήσουμε συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων, για να γίνει ουσιαστική αποτίμηση των κινητοποιήσεων και να σχεδιαστούν νέες μορφές αγώνα, με στόχο την κλιμάκωση της πάλης και τη δικαίωση μας.

Ο αγώνας μας και ο πανελλαδικός μας συντονισμός, από άκρη σ’ άκρη της χώρας, σαν ένα ενιαίο μπλόκο, απέδειξαν ότι η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογική δράση και στην ενότητα. Μόνο όταν οι αγρότες στεκόμαστε όλοι μαζί, συσπειρωμένοι στα κοινά μας αιτήματα και οργανωμένοι μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μπορούμε να δίνουμε απάντηση στην πολιτική που μας ξεκληρίζει.

Καμία μεθόδευση της κυβέρνησης, κανένας «πρόθυμος», καμία προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού, καμία απειλή για ποινικές διώξεις δεν κατάφερε ούτε θα καταφέρει να μας διασπάσει. Η στάση μας αυτή είναι που μας βοήθησε να συσπειρώσουμε αγρότες από όλη τη Μεσσηνία και να μείνουμε σε μπλόκο για περισσότερο από έναν μήνα, αποφασισμένοι και οργανωμένοι κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους μας αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους και τους αγροκτηνοτροφικούς συλλόγους και όλες τις επιτροπές αγώνα που στάθηκαν όρθιοι και συμμετείχαν σε αυτόν τον δίκαιο και σκληρό αγώνα για τη δικαίωση των αιτημάτων μας. Ο αγώνας αυτός δεν τελειώνει εδώ. Δεν σταματά και δεν θα σταματήσει μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις και να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Με ενότητα, οργάνωση και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε, οργανώνουμε τον αγώνα απέναντι σε κάθε πολιτική που μας στερεί το δικαίωμα να ζούμε από τη δουλειά μας.

Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε!!!!”.