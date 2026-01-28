Μηδενικοί δασμοί μετά τη συμφωνία της Ε.Ε.: Το ελαιόλαδο μπαίνει στην αγορά της Ινδίας

Στη μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του κόσμου μπαίνει χωρίς δασμούς το ελληνικό ελαιόλαδο, μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία.

Πρόκειται για μια συμφωνία που παρουσιάζεται ως «ιστορική» και από τις δύο πλευρές και η οποία αναμένεται να οδηγήσει στον διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών αγαθών έως το 2032.

Οι δασμοί που εφαρμόζει σήμερα η Ινδία στο ελαιόλαδο –και οι οποίοι μπορούν να φθάσουν έως και το 45%– θα μηδενιστούν βάσει της συμφωνίας.

Οι παραγωγοί κρασιών και οινοπνευματωδών, σημαντικοί κλάδοι για μια σειρά χώρες συγκαταλέγονται επίσης στους μεγάλους κερδισμένους. Οι δασμοί που επιβάλλει η Ινδία στο ευρωπαϊκό κρασί θα μειωθούν από το 150% που ισχύει σήμερα στο 20% ή 30%. Για τα οινοπνευματώδη, οι δασμοί θα περιοριστούν στο 40%, από έως και 150% σήμερα, ενώ για την μπίρα το ποσοστό θα μειωθεί από 110% στο 50%.

Σημαντικά οφέλη προβλέπονται και για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως η ζύμη, το ψωμί, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και η σοκολάτα, καθώς οι δασμοί θα μηδενιστούν. Το ίδιο θα ισχύσει για τους χυμούς φρούτων, καθώς και για το κρέας από πρόβατο ή αρνί.

Τα αχλάδια και τα ακτινίδια, που καλλιεργούνται κυρίως στην Ιταλία και στη νοτιοδυτική Γαλλία, θα δουν τους δασμούς τους να μειώνονται από 33% σε 10%, στο πλαίσιο ειδικής ποσόστωσης. Τέλος, τα λουκάνικα και άλλα κρεατικά σκευάσματα θα επωφεληθούν από μείωση των δασμών από έως 110% στο 50%.

Βιομηχανικός τομέας

Μεταξύ των βιομηχανικών τομέων που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο συγκαταλέγεται η αυτοκινητοβιομηχανία, κλάδος-κλειδί για τη γερμανική οικονομία και βασική προτεραιότητα των Ευρωπαίων διαπραγματευτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφεληθεί από ποσόστωση 250.000 οχημάτων ετησίως, τα οποία θα υπόκεινται σε μειωμένους δασμούς που θα μειωθούν σταδιακά από το 110% στο 10%. Από αυτά, τα 160.000 θα αφορούν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα 90.000 ηλεκτρικά οχήματα. Όσον αφορά τα ανταλλακτικά, οι δασμοί θα καταργηθούν πλήρως μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε έως δέκα ετών.

Παράλληλα, οι δασμοί που εφαρμόζει η Ινδία θα μηδενιστούν στην αεροναυπηγική –έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη Γαλλία και την Airbus– από 11% που ίσχυε έως σήμερα. Αντίστοιχη κατάργηση δασμών προβλέπεται για τις μηχανές και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (από έως 44%), τον ιατρικό εξοπλισμό, τα χημικά προϊόντα, τον σίδηρο και τον χάλυβα, καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Κλάδοι που εξαιρούνται

Οι δύο πλευρές θα αποκλείσουν, αντίθετα, αρκετούς τομείς όπου υφίσταται έντονος ανταγωνισμός. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές βοδινού κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, πουλερικών, γάλακτος σε σκόνη, μελιού, μπανανών, μαλακού σίτου, σκόρδου και αιθανόλης.

Παράλληλα, θα εφαρμοστούν «ρυθμιζόμενες» ποσοστώσεις για εισαγωγές προϊόντων όπως το κρέας από πρόβατο, αρνί και αγελάδα, το καλαμπόκι, τα σταφύλια, τα αγγούρια, τα ξερά κρεμμύδια, το ρούμι με βάση τη μελάσα και το άμυλο.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ρήτρες προστασίας, που θα επιτρέπουν τη λήψη στοχευμένων μέτρων σε περίπτωση που ένας αγροτικός κλάδος αποσταθεροποιηθεί λόγω της εφαρμογής της. Παράλληλα, η Ινδία και η ΕΕ θα διαπραγματευθούν την αναγνώριση από την ινδική πλευρά ευρωπαϊκών προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν, τέλος, ότι όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την υγεία και τη διατροφική ασφάλεια.

Οφέλη για την Ινδία

Για την Ινδία, μεταξύ των βασικών κερδών της συμφωνίας περιλαμβάνεται η χορήγηση από την ΕΕ ποσόστωσης 1,6 εκατομμυρίων τόνων χάλυβα ετησίως, οι οποίοι θα μπορούν να εισάγονται στην Ευρώπη χωρίς δασμούς. Σε αντάλλαγμα, το Νέο Δελχί παραιτείται από την αμφισβήτηση ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου των προστατευτικών μέτρων που έχει ανακοινώσει η ΕΕ για τη στήριξη της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τον μηχανισμό φόρου άνθρακα στα σύνορα, ωστόσο θα εμπλακεί σε διάλογο με την Ινδία για την εφαρμογή του. Παράλληλα, ινδικοί τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία αναμένεται να ωφεληθούν από τη συμφωνία.

Τέλος, η Ινδία και η ΕΕ υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της έλευσης στην Ευρώπη Ινδών ειδικευμένων εργαζομένων –ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας– καθώς και εποχικών εργατών σε τομείς έντασης εργασίας, αλλά και φοιτητών και ερευνητών.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ