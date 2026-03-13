Agrotica: Εγκαινιάστηκε η 31η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων

Η Agrotica δίνει τον παλμό του πρωτογενούς τομέα και δημιουργεί τον χώρο και τον χρόνο των νέων εξελίξεων

«Ο πρωτογενής τομέας έχει μέλλον, η ελληνική γη έχει δύναμη και οι άνθρωποί της έχουν αξία. Κι όσο υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητές μας, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει ελπίδα και προοπτική». Με το μήνυμα αυτό εγκαινίασε απόψε την 31η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην έκθεση, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως η Agrotica εδώ και πολλά χρόνια δίνει τον παλμό του πρωτογενούς τομέα, δημιουργεί τον χώρο και τον χρόνο των νέων εξελίξεων και δίνει τη δυνατότητα της συνάντησης της καινοτομίας με την πραγματική παραγωγή και με τους πραγματικούς ανθρώπους. «Εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Agrotica του 2026 βρισκόμαστε όχι απλώς για να εγκαινιάσουμε μια αγροτική έκθεση, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το παρόν και με πίστη για το μέλλον του αγροτικού τομέα» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την ενεργό συμβολή της Agrotica στη διαμόρφωση του μέλλοντος του αγροτικού κλάδου υπογράμμισε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, χαρακτηρίζοντάς την ως τη σημαντικότερη αγροτική έκθεση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.

Τόνισε δε πως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, της ιστορίας και της παράδοσής της, αλλά και έναν από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας.

Ιδανικό εφαλτήριο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και μοχλό καινοτομίας για την αγροτική οικονομία, μια έκθεση που δίνει την ευκαιρία επαφών, συνεργασιών, ενημέρωσης, αλλά και διαμόρφωσης ξεκάθαρης εικόνας για το μέλλον του κλάδου χαρακτήρισε την Agrotica ο πρόεδρος της διοργανώτριας ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεΐδης. Σημείωσε μάλιστα πως στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι περισσότερες εκθέσεις σαν την Agrotica, που έχει κερδίσει περίοπτη θέση στον ευρωπαϊκό εκθεσιακό χάρτη, αποτελώντας παράλληλα βαρόμετρο για την αγροτική οικονομία στην Ελλάδα. Πρόσθεσε δε πως στη νέα ΔΕΘ, στις νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, η Agrotica θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο.

Η Agrotica αποδεικνύει ότι ο αγροτικός κόσμος έχει τη δύναμη, τη γνώση και τη θέληση να προχωρήσει μπροστά, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Τζελέπης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως γέφυρας που συνδέει την παραγωγή με τις αγορές.

Η 31η Agrotica, που θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου, φιλοξενεί 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, έχει καλύψει 38.000 τ.μ. καθαρού εκθεσιακού χώρου και έχει καταγράψει αύξηση 49% στις ξένες συμμετοχές σε σχέση με το 2024.

Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεών της, οι εργασίες του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της με τίτλο «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας», το οποίο συνδιοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO με το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, τιμώντας και την ιστορική επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Το ωράριο λειτουργίας της Agrotica έχει ως εξής: Παρασκευή και Κυριακή: 10:00-19:00 και Σάββατο:10:00-20:00.



