Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού: «Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επιτροπές και “αναλύσεις”»

Αναλυτικά η παρέμβασή του Συλλόγου : «Την ώρα που 77.900 αγρότες, σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, εγκατέλειψαν το επάγγελμα μέσα σε μία μόνο χρονιά, τα χωριά ερημώνουν και τα χωράφια εγκαταλείπονται. Κι όμως η κυβέρνηση συνεχίζει να σερβίρει τα ίδια παλιά παραμύθια, επιτροπές, μελέτες και υποσχέσεις.

Στα χωριά μας υπάρχει μια παροιμία: “Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει”.

Κύριε Μαντά, οι αγρότες χόρτασαν από λόγια. Ακόμα φτιάχνονται επιτροπές για τη σταφίδα, ένα προϊόν που τα τελευταία χρόνια οδηγήθηκε ουσιαστικά στην εξαφάνιση. Επιτροπές και για τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο τέλος όλοι δηλώνουν αθώοι και κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Την ίδια στιγμή οι Μεσσήνιοι αγρότες έχουν χάσει το 60% έως 70% των επιδοτήσεών τους. Τι απαντάτε στους παραγωγούς που βλέπουν το εισόδημά τους να καταρρέει; Τι απαντάτε στους ελαιοπαραγωγούς που βλέπουν την καλλιέργεια να εγκαταλείπεται χρόνο με τον χρόνο; Τα τελευταία χρόνια οι ζημιές διαδέχονται η μία την άλλη, γλοιοσπόριο, δάκος, ξηρασία, ακαρπία.

Και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό αρδευτικό έργο και κανένα αντιπλημμυρικό έργο.

Οι αγροτικοί δρόμοι είναι κατεστραμμένοι. Η δακοκτονία αποτυχημένη. Οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με αθρόες εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, χαμηλές τιμές παραγωγού και υψηλό κόστος παραγωγής, εκμετάλλευση από εμπόρους που συμπιέζουν τις τιμές ακόμη και στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τεράστια γραφειοκρατία και απειλές για πρόστιμα με το ελαιοκομικό μητρώο και τα δελτία αποστολής.

Και μέσα σε όλα αυτά ψηφίσατε και τη συμφωνία Mercosur, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο την πόρτα στις εισαγωγές. Οι εργάτες γης έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί και κάθε χρόνο το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο.

Τα προβλήματα τα γνωρίζετε πολύ καλά. Τα γνωρίζει και ο πρωθυπουργός σας. Οι αγρότες όμως δεν αντέχουν άλλο. Οι απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν με άλλες επιτροπές. Πρέπει να δοθούν εδώ και τώρα με συγκεκριμένα μέτρα. Τα μπλόκα των αγροτών έδειξαν τον δρόμο. Καλούμε όλους τους αγρότες να κλείσουν τα αυτιά τους στους “σωτήρες” και στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και να δυναμώσουν τον αγώνα τους.

Μόνο με ενότητα, αγώνα και διεκδίκηση μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας και να υπερασπιστούμε το δικαίωμα να ζούμε από τη γη μας».