Συνάντηση Αναστασόπουλου με τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Μεσσήνης: Προσπάθεια στήριξης της πατατοπαραγωγής

Βασικά θέματα ήταν οι έλεγχοι στην αγορά, η προστασία του αγροτικού εισοδήματος και η στήριξη της ελληνικής πατατοπαραγωγής. Κατά τη συνάντηση, που έγινε χθες Παρασκευή 20 Μαρτίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου έθεσαν ζητήματα που αφορούν την πατατοκαλλιέργεια, ενόψει και της συγκομιδής που αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Τα αιτήματα επικεντρώθηκαν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος, στην αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων, στην υλοποίηση έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στην έλλειψη εργατικού προσωπικού και σε δράσεις στήριξης της ελληνικής πατατοπαραγωγής, ώστε να παραμείνει βιώσιμη.

Ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ήδη με εντατικό ρυθμό από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μεσσηνίας έχουν ήδη ενημερώσει τις επιχειρήσεις εισαγωγής, συσκευασίας και διακίνησης πατάτας από την Αίγυπτο για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πρόληψη εισαγωγής του παθογόνου νηματώδη Ralstonia solanacearum, με βάση τον ισχύοντα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες του αρμόδιου τμήματος φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γίνονται και έλεγχοι για τον εντοπισμό αλλοδαπών προϊόντων που ενδέχεται να εμφανίζονται ως εγχώρια, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, του εισοδήματος των αγροτών και τη διαφάνεια στην αγορά. Για την αποφυγή παράνομων ελληνοποιήσεων και διάθεσης προϊόντων χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους, ο αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε για τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής και του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Μεσσηνίας.