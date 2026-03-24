Χώρα Μεσσηνίας: Εκδήλωση για τις μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς

Η εκδήλωση θα γίνει στις 6 μ.μ. στην αίθουσα REX και θα έχει θέμα «Μυκητολογικές Ασθένειες της Ελιάς, Τρόποι Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το γλοιοσπόριο αποτελεί παρούσα απειλή για τους μεσσηνιακούς ελαιώνες εδώ και μια δεκαετία, ενώ σε χρονιές που ευνοούν την ανάπτυξή του, όπως το 2021 και το 2025, προκαλούνται ζημιές στην παραγωγή και απώλειες πόρων για την τοπική οικονομία.

Ομιλητές θα είναι ο καθηγητής Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Τσιτσιγιάννης με θέμα «Γλοιοσπόριο και Αλτερναρίωση Ελιάς: Απειλές και λύσεις για τους ελαιοπαραγωγούς» και ο καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας του ίδιου πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Αλιφέρης με θέμα «Ποιοτική και Ποσοτική Αναβάθμιση της Παραγωγής Ελαιολάδου στην ΠΕ Μεσσηνίας μέσω της ανάπτυξης σύγχρονου προγράμματος φυτοπροστασίας έναντι της ασθένειας γλοιοσπόριο της ελιάς». Την εκδήλωση στηρίζει ο Σύλλογος Γεωπόνων Μεσσηνίας.