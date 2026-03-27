Χωρίς δασμούς οι ελιές στην Ινδία

Αυτό ανακοίνωσε ο επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ κ. Hansen, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Γιάννη Μανιάτη.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μανιάτης κάνει λόγο για «εξαιρετικά θετική εξέλιξη» για τον ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα,

Στην απάντησή του, ο κ. Hansen, αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Ινδίας αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα για τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ. Θα καταργήσει ή θα μειώσει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, δημιουργώντας τεράστιες νέες ευκαιρίες στην αγορά για την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις επιτραπέζιες ελιές και τα ελαιόλαδα.

Η Ινδία θα καταργήσει πλήρως τους δασμούς στις επιτραπέζιες ελιές είτε κατά την έναρξη ισχύος είτε μετά από μεταβατική περίοδο επτά ετών ανάλογα με τη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση.

Αντιστρόφως, η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς είτε κατά την έναρξη ισχύος είτε για περίοδο έως πέντε έτη ανάλογα με τη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση. Οι ελιές δεν συνιστούν γηγενή καλλιέργεια στην Ινδία και η παραγωγή ελιών στην Ινδία είναι πολύ περιορισμένη».

Ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι κατέθεσε τη σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μην επαναληφθούν «τα ίδια διαπραγματευτικά λάθη με τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Λάθη τα οποία άφησαν πρακτικά απροστάτευτη την ευρωπαϊκή ελιά απέναντι στους εξαιρετικά υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς των χωρών της Mercosur».