Σημαντικές προσωπικότητες Europe - Gulf Forum: Ξεκινά σήμερα στο Costa Navarino

Από σήμερα έως και την Κυριακή τα φώτα της διεθνούς πολιτικής σκηνής στρέφονται στη Μεσσηνία και στην Costa Navarino για το Europe – Gulf Forum.

Πέρα από τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα βρεθεί στο ξενοδοχειακό συγκρότημα για τη σύνοδο το μεσημέρι του Σαββάτου, επιβεβαιωμένες είναι οι παρουσίες της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί (είναι επίσης και ΥΠΕΞ) μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, καθώς επίσης των Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, αλλά και του Εμίρη του Κουβέιτ Μισάλ Αλ-Αχμάντ Αλ-Τζαμπρ Αλ-Σαμπάχ.

Παρούσες από ότι φαίνεται θα είναι τόσο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, όσο και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίβα, ενώ δεν αποκλείεται να αφιχθούν και άλλες σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Από ελληνικής πλευράς επιπλέον στις εργασίες της συνόδου αναμένεται μεταξύ άλλων να λάβουν μέρος ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς και ο ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το Europe – Gulf Forum είναι μία σύνοδος κορυφής της Ευρώπης και Κόλπου που διοργανώνεται από τον όμιλο Antenna σε συνεργασία με το σημαντικό think tank των ΗΠΑ Atlantic Council, που λόγω του πολέμου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις χώρες της περιοχής.

Στις εργασίες του Forum σημαίνοντα ρόλο θα έχει ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ, που εδώ και τρεις μήνες κατέχει θέση ανώτερου συμβούλου στον όμιλο Antenna.