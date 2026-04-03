Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων κατά Μαντά

Αφορμή στάθηκε η συνάντηση του κ. Μαντά πριν λίγες ημέρες με εκπροσώπους αγροτικών φορέων στην περιοχή, στην οποία όπως σημειώνεται, ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων δεν είχε προσκληθεί.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει: «Με μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, μετά τη συνάντηση του βουλευτή Μαντά στη Χώρα Μεσσηνίας με εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιρισμών, διαπίστωσε ότι ευτυχώς δεν αποτελεί θιασώτη εντυπωσιασμών, κάλπικων προεκλογικών υποσχέσεων και ετεροχρονισμένου ενδιαφέροντος προς τον αγροτικό κόσμο που ματώνει. Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή Μαντά που δεν προσκληθήκαμε και έτσι μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση να φανούμε αγενείς είτε με την παρουσία μας είτε με την απουσία μας. Ήρθε με μπλοκάκι ο βουλευτής Μαντάς και "έγραψε" τα προβλήματα των αγροτών και των συνεταιρισμών.

Συνάδελφοι αγρότες, επειδή τα προβλήματά μας και ειδικότερα αυτό της επιβίωσης του κλάδου και των οικογενειών μας αυτή η κυβέρνηση τα έχει γραμμένα χρόνια τώρα, φτάνει η κοροϊδία. Ο αγροτικός κόσμος απαιτεί λύσεις! Αρκετά γράψατε... προσέξτε όμως γιατί όποτε έγραψε ο αγρότης, δεν έγραψε σημειώσεις, έγραψε ιστορία».

Κ.Μπ.