Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 09:37

Μειωμένη η παραγωγή της ανοιξιάτικης πατάτας με την τιμή να κυμαίνεται στα 50 με 52 λεπτά

Στα 50 λεπτά με 52 (για την ποικιλία Βόγιατζερ) είναι η τιμή της φετινής ανοιξιάτικης πατάτας, που βγαίνει από τα πατατοχώραφα της Μεσσήνης και του Μπουρνιά στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας.

Ομως, η παραγωγή φέτος είναι αισθητά μειωμένη και οι παραγωγοί βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, καθώς πέρα από τα λίγα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν, καταγράφονται χαμηλές αποδόσεις (από 2 μέχρι 3 τόνους το στρέμμα, στην καλύτερη περίπτωση).
Ενδιαφέρον για το προϊόν υπάρχει και από την ελληνική και την αγορά του εξωτερικού (ιδιαίτερα από την Πολωνία), ενώ σε καλά επίπεδα κυμαίνεται η ποιότητα.
Ο βροχερός καιρός δεν βοηθάει να βγουν από τα κτήματα οι πατάτες που είναι έτοιμες, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται να βγουν περισσότερες ποσότητες στην περιοχή μας και να βγουν οι πρώτες πατάτες στην Αχαΐα.
Σε Μεσσήνη και Μπουρνιά εκτιμάται ότι η συγκομιδή της παραγωγής έχει ξεπεράσει το 40%, όσον αφορά τα στρέμματα που έχουν καλλιεργηθεί και πως η συνολική παραγωγή δεν θα υπερβεί τους 5.000 τόνους.
Γ.Σ.

Κατηγορία Αγροτικά
