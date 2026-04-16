Στο Ηράκλειο το Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς - Πρόσκληση συμμετοχής από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων της ελαιοκομίας στο 11ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς στο Ηράκλειο Κρήτης απευθύνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η πρόσκληση αφορά ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς, επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας, εταιρείες εξοπλισμού και γεωργικών μηχανημάτων, επιχειρήσεις εμφιάλωσης, αποθήκευσης και logistics, καθώς και εμπόρους, αγοραστές και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα.

Η Περιφέρεια θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους συμμετοχής, ενώ για κάθε επιχείρηση το ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 17 Απριλίου μέσω της πλατφόρμας my.visitpeloponnese.com, με την επιλογή να γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

«Η δράση αυτή εντάσσεται στη στοχευμένη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας.