Στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων περί βιοασφάλειας κι ελέγχου της διακίνησης ζωοτροφών και ιδίως ζωοτροφών που προορίζονται για κατανάλωση από αιγοπρόβατα, οι επαγγελματίες οδηγοί οφείλουν να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας κατά τη μεταφορά ζωοτροφών.

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μισθωτών Οδηγών Αυτοκινήτων Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη του, για την ενημέρωση που είχε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το σοβαρό θέμα της ευλογιάς, για τις υποχρεώσεις βιοασφάλειας και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που είναι απαραίτητα.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά: “Η διακίνηση – μεταφορά των ζωοτροφών, δια μέσου δημοσίας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης φορτηγών οχημάτων, θα πρέπει να πραγματοποιείται με τήρηση μέτρων βιοασφάλειας και ειδικότερα στην τήρηση των κάτωθι:

1. Υπαρξη κατάλληλων απολυμαντικών, ειδών ιματισμού (φόρμα), ποδοναρίων και φορητού εξοπλισμού απολύμανσης (τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται εντός του οχήματος), για τη διενέργεια απολυμάνσεων από τους μεταφορείς/οδηγούς κατά την φόρτωση/εκφόρτωση.

2. Εντυπο πρόγραμμα απολυμάνσεων (τόπος, ημερομηνία και ώρα απολύμανσης κλπ.), διαθέσιμο εντός του μεταφορικού οχήματος που διακινεί ζωοτροφές.

3. Παραστατικά αγοράς απολυμαντικών (τιμολόγια), διαθέσιμα εντός του μεταφορικού οχήματος.

4. Βεβαιώσεις διέλευσης από απολυμαντικούς σταθμούς των Περιφερειών την ίδια μέρα (π.χ. Σπαθοβούνι, Καλό Νερό), οι οποίες θα τηρούνται εντός του μεταφορικού.

5. Τεκμηρίωση για τήρηση μέτρων καθαριότητας του οχήματος (π.χ. πλύσιμο καρότσας), για τη διασφάλιση της διακινούμενης ζωοτροφής από πιθανές επιμολύνσεις και ανεπιθύμητες ουσίες”.