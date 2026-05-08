Το παράδειγμα του νοσοκομείου Μεσολογγίου δείχνει τον δρόμο: Αυτοτέλεια στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας τώρα

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας στη Δυτική Μεσσηνία. Εξυπηρετεί μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, ηλικιωμένους, αγροτικό πληθυσμό, καθώς και χιλιάδες επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες.

Οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με λογικές υποβάθμισης, συγχωνεύσεων και διοικητικών «μπαλωμάτων». Το μοντέλο των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, όπως εφαρμόστηκε στην πράξη, δεν λειτούργησε ως εργαλείο ισότιμης συνεργασίας και ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας. Αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να καλύπτονται «τρύπες» του συστήματος, με συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού, αποδυνάμωση μονάδων και προσωρινές λύσεις αντί για μόνιμες προσλήψεις.

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας ήδη λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του. Δεν μπορεί να σηκώσει μόνο του το βάρος ολόκληρης της Μεσσηνίας. Η αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας θα οδηγήσει σε επικίνδυνες καθυστερήσεις, περισσότερες διακομιδές και μεγαλύτερη ανασφάλεια για τους πολίτες της Τριφυλίας και της Δυτικής Μεσσηνίας.

Το πρόσφατο παράδειγμα του Νοσοκομείου Μεσολογγίου είναι χαρακτηριστικό. Εκεί αναγνωρίστηκε θεσμικά η ανάγκη διοικητικής αποσύνδεσης και αποκατάστασης της αυτοτέλειας ενός κρίσιμου περιφερειακού νοσοκομείου. Το ίδιο ακριβώς αίτημα τίθεται σήμερα και για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Αν το Μεσολόγγι δικαιούται διοικητική αυτοτέλεια, γιατί όχι η Κυπαρισσία; Αν μια μεγάλη περιοχή δεν μπορεί να εξυπηρετείται από ένα μόνο κεντρικό νοσοκομείο, τότε αυτό ισχύει και για τη Μεσσηνία.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» λέει καθαρά:

Όχι στον διοικητικό υποβιβασμό. Όχι στη μετατροπή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε Κέντρο Υγείας. Ναι στη διοικητική αυτοτέλεια, στην ενίσχυση και στην αναβάθμισή του.

Ζητούμε συγκεκριμένα:

Διοικητική ανεξαρτητοποίηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, με πραγματική δυνατότητα αυτόνομου σχεδιασμού και άμεσης λήψης αποφάσεων.

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού.

Άμεση εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία αξονικού τομογράφου, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες διακομιδές προς Καλαμάτα για εγκεφαλικά, τραύματα, πνευμονικές εμβολές, οξέα αορτικά σύνδρομα και άλλα επείγοντα περιστατικά.

Ενίσχυση των ΤΕΠ και των βασικών κλινικών, ώστε το νοσοκομείο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Νέο, επικαιροποιημένο οργανισμό λειτουργίας, με βάση τα σημερινά πληθυσμιακά, γεωγραφικά και υγειονομικά δεδομένα.

Σταθερή χρηματοδότηση και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογιστικά κριτήρια. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να αποδυναμώνεται για να καλυφθούν τα κενά ενός άλλου. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός· είναι διαχείριση της εγκατάλειψης.

Η Δυτική Μεσσηνία δεν μπορεί να μείνει υγειονομικά ακάλυπτη. Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας πρέπει να παραμείνει νοσοκομείο, να ενισχυθεί και να αποκτήσει διοικητική αυτοτέλεια.