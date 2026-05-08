Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνο ψήφισμα για εργαζόμενους σε ΚΔΑΠ και παιδικούς σταθμούς

Την αντίθεση του και την απόσυρση της σχετικής διάταξης του νόμου για τους δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜεΑ, εκφράζει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Σε σχετικό του ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «εκφράζει την πλήρη αντίθεση του και ζητά την απόσυρση της σχετικής διάταξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τριφυλίας θεωρεί ότι η εφαρμογή ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher και η σύνδεση της χρηματοδότησης ενός πανελλαδικού μητρώου εργαζομένων ορισμένου χρόνου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών

υπηρεσιών των Δήμων και οδηγεί τους εργαζόμενους σε ομηρία το επόμενο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες στην προσχολική αγωγή δεν πρέπει να προσμετράται μόνο με βάση το κόστος, αλλά αποτελεί δικαίωμα όλων των εργαζομένων.

Καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το κρίσιμο αυτό θέμα με σκοπό: α) να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου και να εξασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές των δήμων χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις,

β) να διασφαλιστεί πλήρης κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας και

γ) να αναβαθμιστούν και να διευρυνθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία στην κατεύθυνση ολόπλευρης στήριξης των οικογενειών τους».

Κ.Μπ.