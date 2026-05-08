Ο πύργος του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου

Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος υπήρξε, μαζί με τον Χαρ. Τρικούπη, ο διαπρεπέστερος πολιτικός του 19ου αιώνα και, στα πενήντα σχεδόν χρόνια της πολιτικής δράσης του, διετέλεσε 10 φορές πρωθυπουργός, 18 φορές υπουργός και 2 φορές πρόεδρος της Βουλής!

Γεννήθηκε στον Κάμπο Αβίας της Δυτικής Μάνης το 1815, στο ερειπωμένο σήμερα οικογενειακό πυργόσπιτο και κατάγεται από την πολιτική δυναστεία των Κουμουνδουράκηδων, που διαφέντευε για μια χρονική περίοδο την περιοχή της Δυτ. Μάνης, από την Καρδαμύλη μέχρι τις Κιτριές. Ο πατέρας του, Γαλάνης Κουμουνδουράκης, συνδεόταν με τον Κολοκοτρώνη και είχε μεγάλη συμμετοχή στην επανάσταση του 1821.

Τα σπουδαία επιτεύγματα του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου ήταν η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της ΄Αρτας στον εθνικό κορμό (1881), η αγροτική μεταρρύθμιση και η αποκατάσταση ακτημόνων (1871), η πάταξη της ληστείας, η συμβολή στη διάνοιξη του Ισθμού, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και πολλά άλλα.

Και ενώ η εθνική του προσφορά, η συμβολή του στην πρόοδο της χώρας και τα συνολικά επιτεύγματά του είναι αναμφισβήτητα και ιστορικά καταξιωμένα, η πατρίδα δεν τίμησε τη συγκεκριμένη πολιτική προσωπικότητα, τουλάχιστον στο επίπεδο που έπραξε για άλλους, σημαντικούς ηγέτες. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στο ερειπωμένο σήμερα πυργόσπιτο, όπου γεννήθηκε ο αξιομνημόνευτος πρωθυπουργός, το οποίο βρίσκεται στον Κάμπο Αβίας, μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της μυκηναϊκής περιόδου και με τακτοποιημένα τα ιδιοκτησιακά του ζητήματα υπέρ του δημοσίου. Μάλιστα, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή χρηματοδότησε και η Εφορεία Νεωτέρων (στην Πάτρα) ολοκλήρωσε την μελέτη αποκατάστασης ύστερα από δίχρονη προσπάθεια.

Για την αποκατάσταση του ερειπωμένου πυργόσπιτου των Κουμουνδουράκηδων έχει δοθεί υπόσχεση από την υπουργό πολιτισμού, με επιτόπια επίσκεψη της στον χώρο και ανάλογες δεσμεύσεις έχουν υπάρξει και από τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλαδή, οι δύο κατ΄ εξοχήν αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί γνωρίζουν το θέμα, τον επικείμενο κίνδυνο πλήρους κατάρρευσης του μνημείου, όπως και το μικρό σχετικά κόστος που απαιτείται για την αποκατάσταση και τη διάσωσή του. Επισημαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με συνήθη εργολαβία, αλλά με παρέμβαση και συνεχή παρουσία της εφορείας αρχαιοτήτων, επειδή λίγα μέτρα από τον πύργο βρίσκεται ο Μυκηναϊκός τάφος του Μαχάονα (15ος αι.), μοναδικό μνημείο αυτής της περιόδου για όλη τη δ. Μάνη.

Σκέπτομαι ότι στις διακόσιες τόσες κυβερνήσεις από συστάσεως του Ελληνικού κράτους, στις οποίες ηγήθηκαν πολλές δεκάδες πρωθυπουργών, ελάχιστοι διασώθηκαν στην εθνική μνήμη, όπως ο Κουμουνδούρος, για το εθνικό έργο και την προσφορά τους. Επισημαίνεται ότι στον καιρό μας θεσμοθετούνται Ινστιτούτα Μελέτης για το έργο πρώην πρωθυπουργών των τελευταίων χρόνων και δυνητικά διατίθενται εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για τη στήριξη της δράσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται να υπάρξει άμεσο το ενδιαφέρον για την αποκατάσταση του πύργου των Κουμουνδουράκηδων.

Εξυπακούεται πως ο αποκαταστημένος πύργος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παρουσίασης της ζωής, της δράσης και της προσφοράς του Αλεξ. Κουμουνδούρου και ως σημείο προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής και της Μάνης γενικότερα, σε συνδυασμό με τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, μέσα στον οποίο βρίσκεται. Μπορεί, δηλαδή, ο πύργος να γίνει σημείο αναφοράς και ζωντάνιας για ολόκληρη την περιοχή. Η υπουργός πολιτισμού κ. Μενδώνη και ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης έχουν στους προϋπολογισμούς τους τα χρήματα αλλά και την ευθύνη της απόφασης.

Η συντήρηση της εθνικής μνήμης και στην προκείμενη περίπτωση η έκφραση τιμής στον αείμνηστο και δεκάκις πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, με την αποκατάσταση του πύργου όπου γεννήθηκε, αποτελεί ιστορικό χρέος και στοιχειώδης έκφραση ευγνωμοσύνης για την προσφορά του. Ας μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση.

