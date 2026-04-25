12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς: Ξεκινά σήμερα στην Καλαμάτα με ενδιαφέρουσα θεματολογία

Το 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς ξεκινά σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου στην Καλαμάτα, στο συνεδριακό κέντρο του Pharae Palace Hotel, με κεντρικό θέμα «Ελαιώνας και Μακροζωία – Το Μεσογειακό Μυστικό της Ζωής», ενώ οι διοργανωτές έδωσαν στη δημοσιότητα το ανανεωμένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ ξεκινά συνεργασία με το Kalamata Music Ensemble, με στόχο τη δημιουργία δράσεων που συνδέουν τον πολιτισμό με το φυσικό τοπίο και την τοπική κληρονομιά. Το φεστιβάλ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ελιά και το ελαιόλαδο, προσελκύοντας επαγγελματίες, παραγωγούς και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έναρξη σήμερα στις 5.00 μ.μ. θα περιλαμβάνει υποδοχή με μουσικά ακούσματα εμπνευσμένα από τη γη της ελιάς και τη μεσσηνιακή φύση, με τους μουσικούς Μιχάλη Κουντούρη στο βιολί, Γιάννη Σιψάκο στο πιάνο και Διονύση Κοτταρίδη στο βιολοντσέλο.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 25 Απριλίου

5.30 – 6 μ.μ. Προσέλευση

6 μ.μ. Έναρξη Φεστιβάλ – Μιχάλης Αντωνόπουλος πρόεδρος Συνεταιρισμού Καλαμάτας

6.15 μ.μ. Παρουσίαση Φεστιβάλ – Νέλλη Κουβελάκη σύμβουλος επιχειρήσεων κοινωνική επιχειρηματίας

6.30 μ.μ. Χαιρετισμοί προσκαλεσμένων

7 μ.μ. «Πιλοτική εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών με σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους – Πρόγραμμα Έξαρχος» – Αντώνιος Παρασκευόπουλος γεωπόνος πρώην προϊστάμενος ΔΑΟΚ Τριφυλίας

7.30 μ.μ. «Το ελαιόλαδο ως στοιχείο ταυτότητας της Μεσσηνίας στον σύγχρονο τουρισμό» – Νίκος Μαλαπέτσας πρόεδρος Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας ΣΚΕΑΚ μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και μέλος ΔΣ ΠΟΕΣΕ

8 μ.μ. «Η λειτουργία του πρότυπου βιολογικού ελαιώνα του Πανεπιστημίου Πατρών» – Γιώργος Σαλάχας καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστήμιο Πατρών

8.30 μ.μ. «Καινοτόμες προσεγγίσεις και υγεία του εδάφους στην ελαιοκαλλιέργεια» – Παντελής Ε. Μπαρούχας καθηγητής Εργαστήριο Εδαφολογίας Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Κυριακή 26 Απριλίου

10 – 10.30 π.μ. Προσέλευση

10.30 π.μ. «Βελτίωση της υγείας εδάφους ελαιώνων με χρήση biochar, κομπόστ και χλωρής λίπανσης» – Βασίλειος Γκισάκης γεωπόνος κύριος ερευνητής ΙΕΛΥΑ

11 π.μ. «Ο ρόλος του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στην παχυσαρκία» – Παναγιώτης Χαλβατσιώτης αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

11.30 π.μ. «Ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα: ο κρίσιμος ρόλος της συνεργασίας» – Δημήτρης Μπουραντάς πρύτανης New York College Αθηνών

12.00 μ.μ. Ομιλία της προέδρου της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων Νικολίνας Λέκκα με θέμα «Η Ελιά ως Σύμβολο και Έμπνευση στον Ελληνικό Λόγο. Από τον Όμηρο στον Ελύτη»

12.15 μ.μ. «Από το ελαιόλαδο στην εμπειρία της ελιάς: Μια μελέτη περίπτωσης δημιουργίας αξίας από τη Μεσσηνία» – Δήμητρα Μαθιοπούλου

12.45 μ.μ. «Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον ελαιοκομικό τομέα» – Σπύρος Μάμαλης διευθυντής ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

1.15 μ.μ. «Ορθές πρακτικές για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του ελαιολάδου» – Ευσταθία Γεωργακοπούλου προϊσταμένη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας

1.45 μ.μ. «Η κοινοτικά καθοδηγούμενη τοπική ανάπτυξη στις Μεσογειακές χώρες εστιάζεται στην ελαιοπαραγωγή. Η πόλη της Καλαμάτας ως ιστορική ελαιόπολη» – Γεώργιος Τσομπάνογλου καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2.15 μ.μ. «Αποθήκευση ελαιολάδου και έλεγχος δεξαμενών» – Γιώργος Κουτέλας γευσιγνώστης ελαιολάδου