Καλαμάτα: Εκδήλωση για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά

Μία ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά πραγματοποιείται σήμερα στην Καλαμάτα.

Την εσπερίδα με τίτλο «Βιωσιμότητα και αειφορία στην παραγωγή και μεταποίηση του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» που θα ξεκινήσει στις 5 μ.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, διοργανώνει η Λέσχη Φίλων ελαιολάδου & ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Εισηγητές της εσπερίδας θα είναι οι:

- Γιάννης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

- Στάθης Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Μεσσηνίας.

- Γιάννης Πάζιος, Γεν. Διευθυντής Αγρ. Συνετ. « Ένωση Μεσσηνίας»

- Δημήτρης Πετρόπουλος, & Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, Καθηγητές Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

- Γιώργος Ζακυνθινός, Καθ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

- Παναγιώτης Παπανικολόπουλος, Branding & Packaging, Γευσιγνώστης ελαιολάδου, Σύμβουλος επιχειρήσεων Ελαιοτουρισμού, Μέλος Δ.Σ «ΦΙΛΑΙΟΣ».

Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η φιλόλογος Δήμητρα Δημοπούλου.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος.

Η εσπερίδα που είναι ελεύθερη για το κοινό, θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.