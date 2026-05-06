Καλαμάτα: Εκδήλωση για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά

Την εσπερίδα με τίτλο «Βιωσιμότητα και αειφορία στην παραγωγή και μεταποίηση του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» που θα ξεκινήσει στις 5 μ.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, διοργανώνει η Λέσχη Φίλων ελαιολάδου & ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Εισηγητές της εσπερίδας θα είναι οι:
- Γιάννης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
- Στάθης Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Μεσσηνίας.
- Γιάννης Πάζιος, Γεν. Διευθυντής Αγρ. Συνετ. « Ένωση Μεσσηνίας»
- Δημήτρης Πετρόπουλος, & Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, Καθηγητές Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
- Γιώργος Ζακυνθινός, Καθ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
- Παναγιώτης Παπανικολόπουλος, Branding & Packaging, Γευσιγνώστης ελαιολάδου, Σύμβουλος επιχειρήσεων Ελαιοτουρισμού, Μέλος Δ.Σ «ΦΙΛΑΙΟΣ».
Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η φιλόλογος Δήμητρα Δημοπούλου.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος.
Η εσπερίδα που είναι ελεύθερη για το κοινό, θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.