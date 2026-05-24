Αίτημα αγροτών της Πελοποννήσου για τις καταστροφές από τον παγετό: Αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς

Κάνουν λόγο για “έναν άδικο κανονισμό του ΕΛΓΑ που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, ακόμα και σε περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής”.

Οπως αναφέρουν, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14/5/2026 στο Εργατικό Κέντρο της Τρίπολης, με τη συμμετοχή συλλόγων και συνεταιρισμών από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αφορμή τον παγετό που έπληξε πολλές καλλιέργειες σε όλη την Περιφέρεια, σημειώνουν:

“Η κατάσταση που βιώνουμε οι αγρότες μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε στις 3/5 με 4/5 και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι ασφυκτική. Παρότι πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους στον ΕΛΓΑ μέσω του ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής, με όλους αυτούς τους κόφτες, οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής.

Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη απλήρωτες αποζημιώσεις από προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, με ακριβό ρεύμα, καύσιμα, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ενώ οι τιμές των προϊόντων παραμένουν χαμηλές. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η επιβίωση των αγροτικών οικογενειών γίνεται όλο και πιο δύσκολη, γι’ αυτό και απαιτούνται άμεσα ουσιαστικά μέτρα στήριξης από το κράτος”.

Επισημαίνουν ότι “συμφωνήσαμε και απαιτούμε: Να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών και να καταβληθούν αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, χωρίς κόφτες και απαλλαγές. Να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αυξημένη καλλιεργητική φροντίδα που απαιτείται λόγω του παγετού. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτονται όλες οι ζημιές σε

όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά που επηρεάζει και τις επόμενες καλλιεργητικές χρονιές. Να καταβληθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς αποζημιώσεις από προηγούμενες καταστροφές. Να καλυφθεί η απώλεια συνδεδεμένων ενισχύσεων λόγω μειωμένης ή κατεστραμμένης παραγωγής. Να υπάρξει πάγωμα και γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ για τους πληγέντες παραγωγούς. Να καλύψει το κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών μέχρι να μπορέσουν να επανέλθουν οικονομικά. Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της παραγωγής από παγετό, χαλάζι, καύσωνα και ασθένειες με αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογίας και επιστημονικής γνώσης. Να υπάρξει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα”.

Καταλήγοντας, ενημερώνουν ότι “το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε σε νέα σύσκεψη, με σκοπό την συνέχεια των δράσεών μας”.

Το κείμενο υπογράφουν: Η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Μεσσήνης, Χανδρινού, Γαργαλιάνων, Ευρώτα, Σπάρτης και Ναυπλίου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας “Η Ενωση”, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Δήμου Αργους Μυκηνών, Βόρειας Κυνουρίας, Ερμιονίδας και “Αγιος Γεώργιος” Δήμου Νεμέας.