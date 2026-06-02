Πρωτοβουλία ANIMA TERRAQ: Ανάγκη στήριξης αγροτικών κοινοτήτων

Στο δίκτυο συμμετέχουν από τη Μεσσηνία τα χωριά Δέσυλλα, Ζευγολατιό και Διαβολίτσι του Δήμου Οιχαλίας, μετά από την αρχική συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση η συμμετοχή των χωριών δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της παραγωγής, της γαστρονομίας και της μικρής επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τις συνεργασίες μεταξύ κοινοτήτων, παραγωγών και φορέων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των Επιμελητηρίων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως κρίσιμος κρίκος για την ενίσχυση ενός μοντέλου ανάπτυξης που βασίζεται στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία ANIMA TERRA προωθεί τη συμμετοχική εμπειρία του επισκέπτη στην καθημερινή ζωή της υπαίθρου, μέσα από δράσεις που συνδέονται με τη συγκομιδή, τη γαστρονομία, τις τοπικές γιορτές, τα εργαστήρια και την πολιτιστική κληρονομιά.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι χωρίς ζωντανές αγροτικές κοινότητες δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη τοπική οικονομία ούτε πολιτιστική συνέχεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων, των παραγωγών και των ανθρώπων της υπαίθρου για το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας.