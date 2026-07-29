Από το ελαιοτριβείο η έκδοση του ψηφιακού παραστατικού: Διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ για την διακίνηση ελαιοκάρπου

Με σαφείς διευκρινίσεις για την ψηφιακή διακίνηση ελαιοκάρπου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίνει λύση σε ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει έντονα τους ελαιοπαραγωγούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Με την εγκύκλιο Ε.2038/2026 προβλέπεται μεταβατική απαλλαγή από την έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 για συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης θα μπορεί να εκδίδεται από το ελαιοτριβείο, τον αγροτικό συνεταιρισμό ή τον έμπορο, με την ένδειξη "Αντίστροφη Διακίνηση", ακόμη και όταν η μεταφορά πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα του ίδιου του παραγωγού.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε προηγηθεί σειρά επαφών και συστηματική επικοινωνία από τον βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά και τους βουλευτές Ημαθίας Τάσο Μπαρτζώκα και Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη, τόσο με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, όσο και με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, στους οποίους είχαν μεταφέρει τις ανησυχίες και τα πρακτικά προβλήματα που είχαν επισημάνει ελαιοπαραγωγοί, συνεταιρισμοί, ελαιοτριβεία και εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Οι βουλευτές είχαν επισημάνει ότι με βάση τον προηγούμενο σχεδιασμό υπήρχε πρακτική αδυναμία εφαρμογής του κανόνα "ένα δελτίο για κάθε μεταφορά", οι αγρότες διέτρεχαν κίνδυνο επιβολής άδικων προστίμων και υπήρχε σημαντική δυσκολία συμμόρφωσης από ηλικιωμένους ή μη εξοικειωμένους με ψηφιακά εργαλεία, με αποτέλεσμα να υφίσταται συνολικός κίνδυνος αποδιοργάνωσης της συγκομιδής. Παράλληλα, είχαν ζητήσει η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει σταδιακά, με επαρκή χρόνο προσαρμογής για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα το απαιτούμενο ψηφιακό παραστατικό διακίνησης να εκδίδεται από τον παραλήπτη του ελαιοκάρπου, ώστε να διασφαλίζεται, με αυτόν τον τρόπο, η απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα των διακινούμενων ποσοτήτων.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Με βάση τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου της ΑΑΔΕ, ισχύουν πλέον τα εξής:

Για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Έως τις 11 Οκτωβρίου 2026

Για τους ελαιοπαραγωγούς που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής για τη μεταφορά ελαιοκάρπου προς το ελαιοτριβείο, με την προϋπόθεση ότι το ελαιοτριβείο εκδίδει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

Από τις 12 Οκτωβρίου 2026

Η μεταφορά ελαιοκάρπου από αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα καλύπτεται από ψηφιακό παραστατικό διακίνησης. Το παραστατικό αυτό θα μπορεί να εκδίδεται, πριν από την έναρξη της διακίνησης, από το ελαιοτριβείο, τον αγροτικό συνεταιρισμό ή τον έμπορο, με την ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση», ακόμη και όταν η μεταφορά πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα του ίδιου του παραγωγού.

Για τους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Δεν μεταβάλλεται το ισχύον καθεστώς. Εξακολουθούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής, ενώ στις περιπτώσεις που προβλέπει η εγκύκλιος, το σχετικό παραστατικό εκδίδεται από τον παραλήπτη των προϊόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι νέες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ αποσαφηνίζουν το πλαίσιο εφαρμογής της ψηφιακής διακίνησης ελαιοκάρπου και παρέχουν στους παραγωγούς, τα ελαιοτριβεία και τους συνεταιρισμούς τη δυνατότητα να προετοιμαστούν εγκαίρως για την ομαλή εφαρμογή του νέου συστήματος ψηφιακής διακίνησης.