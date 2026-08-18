Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε η διαδικασία για δεκατιανό σε σχολεία

Η διαδικασία αφορά το σχολικό έτος 2026-2027 και περιλαμβάνει δύο διαφορετικά τμήματα: την προμήθεια δεκατιανού σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας και την παροχή πλήρους μεσημεριανού γεύματος μέσω catering για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το πρώτο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου, ενώ ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, των εγγυητικών επιστολών, των τεχνικών στοιχείων και των οικονομικών προσφορών.

Για το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού, που αφορά την παροχή δεκατιανού σε μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας, μοναδική προσφορά κατέθεσε η εταιρεία Μεσσηνιακό Catering – Ευγεύστον ΙΚΕ.

Η προσφορά κρίθηκε σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η επιτροπή εισηγήθηκε την ανάδειξη της εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου.

Η προβλεπόμενη ποσότητα ανέρχεται σε 152.220 δεκατιανά, με τιμή 1,55 ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ, με τη συνολική αξία της προσφοράς να διαμορφώνεται στα 235.941 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Για το δεύτερο τμήμα, που αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού – πλήρους μεσημεριανού γεύματος – για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, κατατέθηκαν δύο προσφορές.

Η Μεσσηνιακό Catering – Ευγεύστον ΙΚΕ προσέφερε τιμή 4,47 ευρώ ανά γεύμα χωρίς ΦΠΑ, με συνολικό ποσό 229.311 ευρώ, ενώ η Corinthian Foods Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία κατέθεσε χαμηλότερη προσφορά, στα 4,10 ευρώ ανά γεύμα, συνολικής αξίας 210.330 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η ποσότητα που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τμήμα ανέρχεται σε 51.300 γεύματα.

Με βάση την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή εισηγήθηκε ως προσωρινό ανάδοχο για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου την Corinthian Foods, καθώς παρουσίασε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των δύο συμμετεχόντων.

Τ.Αν.