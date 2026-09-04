Άδειες νέας φύτευσης αμπέλου

Αδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου θα χορηγηθούν για το έτος 2026 όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ στην διαδρομή [Ψηφιακές Υπηρεσίες - (Οίνος–Αμπέλι) - Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου - Χορήγηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου έτους 2026 – Σύνδεση] αι με τηλεφωνική υποστήριξη στο τετραψήφιο τηλέφωνο 1540.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ' αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό ψηφίο) και οι συντεταγμένες των κορυφών, σε ΕΓΣΑ 87 (Χ,Ψ) της περιμετρικής αποτύπωσης, κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.

Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα τρέμμα.

Ως ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των τριών τρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα τρέμμα.

Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες (διάρκειας άνω των 7 ετών).

Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στην αίτηση: Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις). Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος. Τίτλοι ιδιοκτησίας α) ια τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια: Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, κληρονομητήριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9 (με υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή).

β) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή χρησιδάνεια.

Συντεταγμένες των κορυφών των τεμαχίων με εισαγωγή από φύλλο εργασίας xls. (παρέχεται από την Υπηρεσία)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες: Στην ΔΑΟΚ ριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφείο 3, τηλ.:2761361506.

Κ.Μπ.