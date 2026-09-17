“Τρέχουν” οι παραγωγοί για τη βασική ενίσχυση: Αιτήσεις έως 25 Σεπτεμβρίου για να πάρουν προκαταβολή 31 Οκτωβρίου

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 οι παραγωγοί που θέλουν να λάβουν έως τις 31 Οκτωβρίου προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Η προθεσμία μετατίθεται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ενώ σημαντικές αλλαγές γίνονται στους ελέγχους των αγροτεμαχίων με τους ΚΑΕΚ και στη λειτουργία της πλατφόρμας myAGRO.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν σειρά παρεμβάσεων για προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από παραγωγούς, Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και μελετητές, καθώς φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ψηφιακή διασταύρωση των δηλούμενων αγροτεμαχίων με τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

Στο 55% η επικάλυψη με τους ΚΑΕΚ

Στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική στην ΕΑΕ 2026 η αναγραφή των ΚΑΕΚ των αγροτεμαχίων. Με τη νέα ρύθμιση, το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης του αγροτεμαχίου που ψηφιοποιείται στο myAGRO με τον ΚΑΕΚ ή τους ΚΑΕΚ που δηλώνει ο παραγωγός καθορίζεται στο 55%.

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται απόλυτη ταύτιση των ορίων του αγροτεμαχίου που αποτυπώνεται στην ΕΑΕ με τα όρια που προκύπτουν από τον ΚΑΕΚ, αλλά η επικάλυψη θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον στο 55%.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται οι ΚΑΕΚ των οποίων οι ιδιοκτήτες που δηλώνονται στο myAGRO επαληθεύονται από το Κτηματολόγιο. Θα μπορούν όμως να περιλαμβάνονται και ΚΑΕΚ που δεν επαληθεύονται, εφόσον υπάρχει αποδεκτός λόγος.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, όταν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η μεταγραφή του αγροτεμαχίου στο Κτηματολόγιο μετά από αγοραπωλησία, δωρεά ή κληρονομιά, καθώς και όταν πρόκειται για ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Για τις περιπτώσεις μη ταυτοποίησης θα προστεθεί στο myAGRO κατάλογος από τον οποίο ο παραγωγός θα επιλέγει τον συγκεκριμένο λόγο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να ολοκληρώνει την αίτησή του και στη συνέχεια θα ελέγχεται η ακρίβεια των στοιχείων που δήλωσε.

Για την εφαρμογή του ορίου του 55% τίθενται δύο βασικές προϋποθέσεις. Το συνολικό εμβαδόν του ΚΑΕΚ ή των ΚΑΕΚ που δηλώνονται πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την έκταση που ψηφιοποιείται στο myAGRO και η συγκεκριμένη έκταση δεν πρέπει να δηλώνεται ταυτόχρονα από άλλον παραγωγό.

Η αποδοχή επικάλυψης 55% δεν αποκλείει επιτόπιους ή διοικητικούς ελέγχους, εφόσον από άλλα κριτήρια προκύπτουν ενδείξεις ότι η δήλωση του παραγωγού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ, η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία επειδή κατά την πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής διασταύρωσης με το Κτηματολόγιο εμφανίστηκαν δικαιολογημένες αποκλίσεις στην ιδιοκτησιακή και γεωχωρική αποτύπωση των αγροτεμαχίων. Για τη λύση ελήφθησαν υπόψη και οι επικαιροποιημένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου 2026 σχετικά με τον έλεγχο ότι τα δηλούμενα εκτάρια βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού.

Παράλληλα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου μετατίθεται η προθεσμία για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Η προθεσμία αφορά τις μεταβιβάσεις εν ζωή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και τις μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς, με τις αιτήσεις Φ5 «Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς» και Φ11 «Ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς», για θανάτους έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Λιγότερα δικαιολογητικά

Σειρά αλλαγών γίνεται και στα δικαιολογητικά. Καταργείται ο έλεγχος υποχρεωτικότητας για έγγραφα που μέχρι τώρα έπρεπε να προσκομίζονται κατά την υποβολή.

Μεταξύ αυτών είναι η υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για τα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, το έντυπο Ν και το Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

Καταργείται επίσης η υποχρέωση εκτύπωσης, υπογραφής και θεώρησης του εντύπου για τις εισφορές ΕΛΓΑ. Η σχετική επιλογή θα γίνεται πλέον μέσα στην αίτηση.

Για όσους παραγωγούς επιλέγουν να πληρώσουν την εισφορά του ΕΛΓΑ απευθείας μέσω λογαριασμού και όχι με παρακράτηση από την ενίσχυση, βρίσκεται σε τελικό στάδιο η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με τον κωδικό πληρωμής RF.

Αντίστοιχα, το έντυπο τελών βόσκησης αντικαθίσταται από επιλογή μέσα στην εφαρμογή και δεν απαιτούνται πλέον εκτύπωση και υπογραφή.

Αλλαγές σε χάρτες, ΑΤΑΚ και μισθωτήρια

Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και στη χαρτογραφική εφαρμογή του myAGRO. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αντιμετωπίστηκε η καθυστέρηση στη φόρτωση του χάρτη, ενώ προστέθηκε ο ΚΑΕΚ στη φόρμα αναζήτησης.

Δίνεται επίσης δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης πολυγώνου ΚΑΕΚ, διορθώθηκε ο έλεγχος επικαλύψεων μεταξύ αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού και προστέθηκαν νέες δυνατότητες στην ψηφιοποίηση των εκτάσεων.

Αποκαταστάθηκε ακόμη πρόβλημα που είχε εντοπιστεί στον έλεγχο ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με τον ΑΤΑΚ, ενώ προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των τετραγωνικών μέτρων που αφορούν χέρσες, βοσκοτοπικές και δασικές εκτάσεις του Ε9.

Αλλαγές έγιναν και στον τρόπο καταχώρισης των μισθωτηρίων, ώστε τα στοιχεία να αντιστοιχούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα ακίνητα και στους ιδιοκτήτες.

Τιμολόγια και καλλιέργειες

Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης τιμολογίου αγοράς που έχει εκδοθεί σε πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, ενώ απλοποιήθηκε και το ψηφιακό αρχείο της οριστικοποιημένης αίτησης.

Για τη σποροπαραγωγή, τα στοιχεία από τα καρτελάκια σπόρων μπορούν πλέον να καταχωρίζονται μαζικά με αρχείο Excel.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν επίσης αντιμετωπιστεί προβλήματα στις προσθήκες και αφαιρέσεις καλλιεργειών και στους ελέγχους των αγροτεμαχίων, καθώς και επιμέρους ζητήματα στα οικολογικά σχήματα.

Αποκαταστάθηκε ακόμη η εμφάνιση των μετακινούμενων στάβλων από την περυσινή αίτηση, ώστε τα σχετικά στοιχεία να μεταφέρονται στη νέα δήλωση.

Εξουσιοδοτήσεις και ΚΥΔ

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα στην καταχώριση και διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων, ώστε οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις.

Επιλύθηκαν επίσης λειτουργικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα ΚΥΔ και οι λογιστές, καθώς και ζητήματα κατά τη μετατροπή οριστικοποιημένων αιτήσεων σε προσωρινές.

Διορθώθηκαν ακόμη εκκρεμότητες από τη μεταφορά των δεδομένων των περυσινών αιτήσεων, κυρίως σε σχέση με το είδος του μισθωτηρίου, τα στοιχεία επικοινωνίας και την απαλοιφή ενστάσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιακή δυνατότητα υποβολής ΕΑΕ 2026 για λογαριασμό γεωργού που απεβίωσε μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η δυνατότητα θα αφορά κληρονόμους που δεν έχουν ολοκληρώσει τις κληρονομικές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβλήθηκε έως τις 15 Σεπτεμβρίου αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης με τα υποδείγματα Φ5 ή Φ11.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.